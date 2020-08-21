Реально ли забеременеть при месячных: ответ врачей

Технически оплодотворение маловероятно при отторжении слизистой матки. Но возможно. Нужно учитывать ряд нюансов.

Больше всего шансов забеременеть у женщины в середине цикла — когда яйцеклетка уже созрела и с нетерпением ждет в матке своего «оплодотворителя». Это так называемое «окно фертильности». Но и за его пределами может случиться беременность, пишет MedicalNewsToday.

В среднем продолжительность женского цикла — 28 дней. Яйцеклетка созревает через 7-19 суток после последнего дня менструации. Именно во время овуляции она должна встретиться со сперматозоидом, точнее — в течение трех дней до и после момента своего созревания. В этот период парам, планирующим беременность, не стоит предохраняться.

Но иногда «окно фертильности» может сильно сдвигаться, и женщина оказывается способной забеременеть, если во время месячных не использует контрацепцию.

Во-первых, у женщин разные продолжительности цикла: у кого-то 24, у кого-то 30 дней. Во-вторых, у мужчин разная «выживаемость» сперматозоидов внутри матки: отдельные могут сохранять свою «дееспособность» на протяжении недели. В-третьих, у некоторых женщин кровотечение длится всего три дня. И в-четвертых, иногда овуляция может случаться в самом начале цикла — из-за гормональных сбоев, приема лекарств и множества других факторов.

Не нужно быть математиком, чтобы понять: при «удачном» стечении обстоятельств сперматозоид надолго задержится в матке, где сразу после окончания менструации поселится яйцеклетка по причине ранней овуляции. И они встретятся!

Большая разбежка в длительности циклов затрудняет вычисление периода фертильности, поэтому женщины «отлавливают» этот момент с помощью тестов на овуляцию, походов на УЗИ.

Что заставляет цикл сбиваться? Помимо проблем с гормонами и гинекологических патологий, нерегулярности месячных способствуют стресс, курение, ожирение, прием лекарств.

Исследователи отмечают: половой акт за день до овуляции несет в себе такие же шансы забеременеть, как и близость несколько раз в случайном порядке в течение всего менструального цикла.