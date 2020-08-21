Последствия могут быть ужаснейшими: чем чреваты ссоры при ребенке

Взрослые выясняют отношения и не осознают, какие зерна в этот момент "падают" в податливую психику малыша. Перед Вами 5 причин, почему родителям не стоит ругаться при ребенке.

Дети ссоры хорошо запоминают, и постепенно ругня становится для них нормой. Узнайте, почему родителям ни в коем случае нельзя браниться перед детьми.

Непредсказуемая реакция

Если чадо видит частые ссоры между мамой и папой, в любом случае будет как-то реагировать. Как? Неизвестно. Может, спрячется в угол. Может, будет громко плакать, перестанет говорить, начнет заикаться от испуга. Или у него появятся панические атаки. Помните: дети очень нежные, как цветочки, и любое дуновение в виде конфликтов может вырвать их из благодатной почвы и занести в неизвестном направлении.

Чувство вины

Кроме того, ребенок посчитает, что это он стал причиной конфликта между мамой и папой. Родителям стоит объяснить, почему повздорили, раз уж это увидел малыш. И даже не имеет значения, сколько ему лет. Найдите правильные фразы, которые ребенок сможет понять. Даже если давно подумываете о разводе и планируете расходиться, не нужно лгать детям или откладывать разъяснения до их совершеннолетия.

Выбор между родителями

Ребенок неосознанно будет принимать сторону мамы или папы. Таким образом малыш становится молчаливым участником конфликта, в который его по глупости втянули родители. Выбрав одну сторону, ребенок начнет думать, что папа плохой, потому что обижает маму. Или что мама плохая, потому что вечно недовольна папой.

Проблемы во взрослой жизни

Повзрослев, ребенок тоже захочет конфликтовать со своей половинкой. Девочка будет считать, например, что все мужчины – неблагодарные, ведь так говорила мама, а мальчик запомнит папино правило "все бабы – стервы".

Болезни из-за конфликтов взрослых

У детей может появиться куча недугов – от недержания мочи до проблем с речью. И психолог будет нужен не ребенку, а взрослому.

Родители дают малышу образец – какими бывают здоровые отношения между партнерами. Конечно, в семье всегда будут ссоры и недопонимания, но не нужно устраивать "разбор полетов" на глазах у маленького человека. Включайте мудрость, зрелость — и конструктивно решайте конфликты, когда чадо в саду или у бабушки. Растите детей в здоровых семьях.