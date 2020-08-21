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Последствия могут быть ужаснейшими: чем чреваты ссоры при ребенке

Последствия могут быть ужаснейшими: чем чреваты ссоры при ребенке
Обновлено 14:31 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Взрослые выясняют отношения и не осознают, какие зерна в этот момент "падают" в податливую психику малыша. Перед Вами 5 причин, почему родителям не стоит ругаться при ребенке.

Дети ссоры хорошо запоминают, и постепенно ругня становится для них нормой. Узнайте, почему родителям ни в коем случае нельзя браниться перед детьми.

Непредсказуемая реакция

Если чадо видит частые ссоры между мамой и папой, в любом случае будет как-то реагировать. Как? Неизвестно. Может, спрячется в угол. Может, будет громко плакать, перестанет говорить, начнет заикаться от испуга. Или у него появятся панические атаки. Помните: дети очень нежные, как цветочки, и любое дуновение в виде конфликтов может вырвать их из благодатной почвы и занести в неизвестном направлении.

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Чувство вины

Кроме того, ребенок посчитает, что это он стал причиной конфликта между мамой и папой. Родителям стоит объяснить, почему повздорили, раз уж это увидел малыш. И даже не имеет значения, сколько ему лет. Найдите правильные фразы, которые ребенок сможет понять. Даже если давно подумываете о разводе и планируете расходиться, не нужно лгать детям или откладывать разъяснения до их совершеннолетия.

Выбор между родителями

Ребенок неосознанно будет принимать сторону мамы или папы. Таким образом малыш становится молчаливым участником конфликта, в который его по глупости втянули родители. Выбрав одну сторону, ребенок начнет думать, что папа плохой, потому что обижает маму. Или что мама плохая, потому что вечно недовольна папой.

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Проблемы во взрослой жизни

Повзрослев, ребенок тоже захочет конфликтовать со своей половинкой. Девочка будет считать, например, что все мужчины – неблагодарные, ведь так говорила мама, а мальчик запомнит папино правило "все бабы – стервы".

Болезни из-за конфликтов взрослых

У детей может появиться куча недугов – от недержания мочи до проблем с речью. И психолог будет нужен не ребенку, а взрослому.

Родители дают малышу образец – какими бывают здоровые отношения между партнерами. Конечно, в семье всегда будут ссоры и недопонимания, но не нужно устраивать "разбор полетов" на глазах у маленького человека. Включайте мудрость, зрелость — и конструктивно решайте конфликты, когда чадо в саду или у бабушки. Растите детей в здоровых семьях.

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Дети, Семья, Воспитание, Родители.

Автор:

Телеграф
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