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Самостоятельность - превыше всего: как отучить ребенка спать с родителями

Самостоятельность - превыше всего: как отучить ребенка спать с родителями
Обновлено 13:07 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Иногда мамы и папы совершают ошибку, позволяя детям спать с ними в кровати. Если вы очень устали и малыш недавно родился, возможно, это оправдано. Но что делать, если ребенок вырос, но по-прежнему не хочет спать сам?

Тем, кто мечтает отказаться от совместного сна с ребенком, нужно прислушаться к следующим рекомендациям.

1. Признайтесь себе, что раздельный сон родителей и детей – это залог здоровья и хорошего настроения для всей семьи. Ведь ребенок вырос и, наверняка, занимает не так мало места в кровати, поэтому о качественном сне можно забыть, не говоря уже об интимной стороне взаимоотношений между супругами.

2. Возьмите волю в кулак и перейдите от слов к действиям. Ребенок не поймет, что нужно спать отдельно, пока вы этого не скажете. Ведь ему и так хорошо: безопасно и тепло рядом с вами.

3. Многие родители достаточно долго считают своего ребенка маленьким. Поймите: дети должны взрослеть и приучаться быть самостоятельными, иначе вам придется носить чадо на руках до старости.

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4. Не рассказывайте ребенку страшилки про разных существ, которые придут за ним, если малыш не будет сам спать. Испуганные дети чувствуют себя одиноко в своей кровати, они боятся спать одни.

5. Найдите то, что будет мотивировать вашего ребенка. Например, можно придумать и рассказать историю о герое-моряке, который покорял моря и океаны. А секрет его успеха был в том, что он спал в отдельной кровати и научился ничего не бояться.

6. Попробуйте вместе с ребенком обустроить место для сна. Например, выберите кровать, если ее еще нет, игрушки, лампу-ночник, постельное белье и другие предметы, которые сделают интерьер комнаты для малыша уютным. Вы и не заметите, как ребенок увлечется созданием собственного мира и больше не захочет спать в родительской кровати.

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Все по теме:

Дети, Ребенок, Сон, Воспитание, Родители, Мама.

Автор:

Телеграф
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