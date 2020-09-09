Самостоятельность - превыше всего: как отучить ребенка спать с родителями

Иногда мамы и папы совершают ошибку, позволяя детям спать с ними в кровати. Если вы очень устали и малыш недавно родился, возможно, это оправдано. Но что делать, если ребенок вырос, но по-прежнему не хочет спать сам?

Тем, кто мечтает отказаться от совместного сна с ребенком, нужно прислушаться к следующим рекомендациям.

1. Признайтесь себе, что раздельный сон родителей и детей – это залог здоровья и хорошего настроения для всей семьи. Ведь ребенок вырос и, наверняка, занимает не так мало места в кровати, поэтому о качественном сне можно забыть, не говоря уже об интимной стороне взаимоотношений между супругами.

2. Возьмите волю в кулак и перейдите от слов к действиям. Ребенок не поймет, что нужно спать отдельно, пока вы этого не скажете. Ведь ему и так хорошо: безопасно и тепло рядом с вами.

3. Многие родители достаточно долго считают своего ребенка маленьким. Поймите: дети должны взрослеть и приучаться быть самостоятельными, иначе вам придется носить чадо на руках до старости.

4. Не рассказывайте ребенку страшилки про разных существ, которые придут за ним, если малыш не будет сам спать. Испуганные дети чувствуют себя одиноко в своей кровати, они боятся спать одни.

5. Найдите то, что будет мотивировать вашего ребенка. Например, можно придумать и рассказать историю о герое-моряке, который покорял моря и океаны. А секрет его успеха был в том, что он спал в отдельной кровати и научился ничего не бояться.

6. Попробуйте вместе с ребенком обустроить место для сна. Например, выберите кровать, если ее еще нет, игрушки, лампу-ночник, постельное белье и другие предметы, которые сделают интерьер комнаты для малыша уютным. Вы и не заметите, как ребенок увлечется созданием собственного мира и больше не захочет спать в родительской кровати.