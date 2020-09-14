Первая менструация: как поддержать и чем помочь дочери

Современные подростки уже к моменту полового созревания хорошо осведомлены, что такое первые месячные у девочек, поэтому при наступлении этого момента у них не возникает потрясений. Однако родители, в особенности мамы, не должны оставаться в стороне.

Обязательно необходимо поговорить с дочерью о половом созревании как таковом, и о менструациях в частности. Будет очень хорошо, если дочка узнает об особенностях женского организма именно от матери, а не из других источников.

Как рассказать девочке про первые месячные?

В медицине имеется специальный термин, обозначающий первую менструацию – менархе. На эту тему мама должна открыто поговорить со своей дочерью, чтобы в будущем она смогла поведать о беспокоящих ее вещах интимного характера. Только мама даст дельный совет, потому что уже очень хорошо знакома с менструациями.

В это же время нужно рассказать подростку о способах предохранения. Ведь беременность уже возможна. Ошибкой будет не говорить об этом ребенку, считая, что он еще маленький. Такая беседа послужит поводом для объяснения, почему половые контакты в раннем возрасте представляют опасность. После этого плавно переходят к теме предохранения и нежелательной беременности.

Стоит подчеркнуть, что беседа должна носить дружественный характер, чтобы ребенок воспринял информацию должны образом, не испугался и не замкнулся в себе. Тогда он сможет задать тревожащие его вопросы. Только в таком случае дочка обратиться к матери за советом, а не пойдет к неосведомленным подружкам. К тому же этот разговор сможет укрепить отношения мать-дочь.

КОГДА НАЧИНАЮТСЯ ПЕРВЫЕ МЕСЯЧНЫЕ У ДЕВОЧЕК

Чаще всего менархе появляются в возрасте 12-14 лет, однако бывают и исключения. Кроме того, в последние годы наблюдается более раннее развитие детей, поэтому месячные могут наступить и раньше. Их приход является одним из доказательств наступающей половой зрелости.

Рекомендуется обратиться к детскому гинекологу, так как отклонение от нормы может быть связано с физиологическими особенностями организма или же вызваны какой-либо патологией.

Что влияет на срок наступления менархе:

Опережение или отставание в физическом развитии. Если с самого рождения девочка значительно скорее взрослела и развивалась, то и менструации у нее могут наступить раньше. И наоборот, когда ребенок отставал в развитии;

Генетическая предрасположенность. Если у мамы, бабушки менструации начались раньше установленных сроков, то такое может произойти и у потомка. Сколько они будут длится также зависит от этого фактора. То же происходит и при поздних месячных;

Гормональные нарушения;

Питание. Рацион ребенка должен быть разнообразным и полноценным, включать продукты, которые необходимы для нормального развития растущего организма;

Пора года и количество света. Среди гинекологов бытует мнение, что эти факторы тоже влияют на организм. Подтверждается это тем, что в странах, где используется много искусственного освещения у девочек менструации начинаются раньше их сверстниц из других стран. Также подтверждено, что летом прихода месячных особо ждать не стоит, хотя и это не исключается, но в основном эти даты приходятся на холодные месяцы года – январь и февраль;

Эмоциональный фон. Стрессы могут сильно повлиять на эмоциональный фон, отсрочить приход месячных или сбить уже установившийся цикл. Этот фактор нужно брать во внимание в первую очередь, так как последствия могут быть очень серьезными.

Первые выделения свидетельствуют только о том, что процесс полового созревания проходит нормально, а не о том, что он уже завершился. То есть организм готов к рождению и вынашиванию ребенка, но он еще продолжает расти.