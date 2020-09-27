Полезный перекус для детей: что положить в ланч-бокс школьнику

Популярный украинский психолог, а также счастливая мама Наталья Холоденко рассказала, что можно положить ребенку в ланч-бокс, и чтобы это было не только вкусно, но и полезно.

В сегодняшних карантинных реалиях, когда в большинстве школ столовые перестали работать, и рассчитывать на горячие обеды не приходится, родители на скорую руку начинают придумывать, что такого положить ребенку в ланч-бокс. Дети с радостью готовы к шоколаду, конфетам и печенью, но их организмы нуждаются в другом. Что на самом деле стоит давать детям с собой в школу, - делится опытом Наталья Холоденко.

8-летний сын психолога Натальи Холоденко - Ларион обожает есть овощи. Однако Наталья признается: чтобы привить сыну любовь к здоровому питанию, потратила полгода, и теперь с гордостью может делиться собственными секретами с другими родителями.

Питание - очень серьезная вещь, которая влияет не только на процесс обучения, а и на нервное состояние ребенка. Чем больше ребенок употребляет сладкого, тем раздражительнее, агрессивнее и тревожнее он становится. То есть мы должны понимать, что когда снижаем количество углеводов, мы автоматически лечим нервную систему.

Особенно опасны сладости в виде школьных перекусов. На перемене, когда ребенок съедает шоколадку, печенье или пьет сок, у него резко повышается инсулин, повышается физическая активность. Но он идет на урок, садится и не может сконцентрироваться, успокоиться. Ребенок вынужден 45 минут терпеть потребность двигаться, а потом под конец урока засыпает, потому что инсулин резко падает и активность очень снижается. Мозгу человека, а тем более ребенка, может хватить для повышения активности тех углеводов, которые находятся в овощах и фруктах.

Как сделать полезный перекус, чтобы детям хотелось съесть все

Два вареных яйца вместо бутерброда - это полноценный белок, это легко носить, легко сложить в контейнер. Надо придумать, что это какая-то секретная еда - спецоперация: "Только ты такое ешь, а другие дети едят печенье и бутерброды. А ты - спецагент!".

"Вот я, например, даю своему сыну оладьи с брокколи, я не делаю чистое изделие из теста, а добавляю кабачки или цукини, или брокколи - это очень вкусно!" - рассказала Холоденко.

Процесс питания - это отдельная наука, которая становится все более доступной и понятной. Наталья радуется, что эра обеспокоенных голодными внуками бабушек уже отходит на второй план, и что ее сын может сам определить, когда он уже наелся. К тому же, мы живем во время, когда есть много различных продуктов, позволяющих готовить полезную, но при этом вкусную еду. Главное - найти свой эффективный рецепт.

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