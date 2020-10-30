Детский инсульт: особенности заболевания и лечение

Что такое инсульты? Инсульт случается, когда приток крови к мозгу прекращается даже на секунду. Он может случиться у детей любого возраста, даже у тех, кто еще не родился. Об этом пишет KidsHealth.

Инсульт у детей чаще всего случается в течение первого месяца после рождения. Иногда их называют перинатальными (или неонатальными) инсультами. Большинство перинатальных случаются во время родов или сразу после родов, когда ребенок не получает достаточно кислорода во время прохождения по родовым путям. Инсульт также может повлиять на детей старшего возраста. Но большинство из них вызвано другим состоянием, которое останавливает приток крови к мозгу или вызывает кровотечение в головном мозге.

Если к взрослым инсульт "приходит" в основном из-за повышенного давления, то у малышей причины более разнообразны. Геморрагический инсульт у ребенка может случиться из-за порока развития артерии, опухоли головного мозга. Ишемический инсульт чаще всего возникает как следствие порока развития сердца - например, врожденного ревматического порока сердца или приобретенного позже.

Признаки инсульта у детей старшего возраста часто похожи на признаки у взрослых, например:

внезапная слабость

невнятная речь

помутнение зрения

Младенцы, перенесшие перинатальный инсульт, часто не проявляют никаких признаков до тех пор, пока не пройдут месяцы или годы. В некоторых случаях они развиваются нормально, но гораздо медленнее, чем другие дети.

Признаки инсульта у младенцев:

судороги в одной части тела, например в руке или ноге;

проблемы с едой;

затрудненное дыхание или паузы в дыхании;

раннее предпочтение использования одной руки над другой;

задержки в развитии.

Общие признаки инсульта у детей и подростков:

припадки;

головные боли, возможна рвота;

внезапный паралич или слабость одной стороны тела;

задержки или изменения речи, например невнятность;

проблемы с глотанием;

проблемы со зрением;

стеснение или ограничение движения в руках и ногах;

проблемы с учебой;

потеря памяти;

внезапные изменения настроения или поведения.

Детские инсульты не проходят без последствий, однако грамотно подобранное лечение, программы реабилитации позволяют по максимуму вернуть ребенку здоровье. Чтобы предотвратить нарушение мозгового кровообращения у ребенка, нужно учитывать все имеющиеся факторы риска и регулярно показывать малыша врачам, проходить рекомендованные обследования.

В настоящее время нет лечения, которое могло бы исправить отмершие клетки мозга. Но неповрежденные клетки могут "научиться" выполнять работу умерших клеток, особенно у молодых людей. Во многих случаях после инсульта дети могут научиться пользоваться руками и ногами и снова говорить с помощью переобучения. Этот процесс обычно медленный и трудный. Но у детей есть преимущество перед взрослыми, потому что их молодые организмы еще развиваются. Большинство детей, перенесших инсульт, могут нормально общаться и быть активными членами общества.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал о том, что Ульяна Супрун назвала основные признаки, которые могут указывать на инсульт у взрослых.