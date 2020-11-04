Абсолютный бред: доктор Комаровский о правилах профилактики коронавируса в школах

Известный киевский врач и телеведущий Евгений Комаровский активно отвечает на вопросы своих подписчиков на своих страницах в социальных сетях и на официальном сайте.
Так, как пандемия коронавируса в самом разгаре, подписчиков врача в основном интересует тема лечения и профилактики Covid-19. А особенно профилактика вируса интересует мамочек. Никто не хочет, чтобы его здоровый ребенок принес со школы, которые работают в обычном режиме, вирус.
На своей странице в Инстраграм Комаровский ответил на вопрос одной из его подписчиц, который явно беспокоит не ее одну: «Как я не могу быть уверена, что внутри(в школе) соблюдаются все правила профилактики — родителей же внутрь не пускают».
«То, что в наших школах называется «мерами предосторожности», это, в большинстве случаев, с эпидемиологической точки зрения, — абсолютный бред», - считает эксперт.
Дети в масках на прогулках, закрытые классы, которые облучают ультрафиолетом – это не самый лучший пример профилактики. Учителя забывают, что в классе, прежде всего, нужно организовать сквозняк, контролировать температуру и влажность воздуха. Ведь дети в масках пока на них смотрят, а потом снимают их, чтобы хоть чуть-чуть подышать.
«А вы сами попробуйте подышать в маске в комнате, где температура ＋26 и влажность воздуха 20%!» - возмущается Комаровский.
Доктор посоветовал учителям и родителям запомнить простой лайфхак, который поможет определить, болен ребенок коронавирусом или это просто простуда. Тест «чем это пахнет?» намного эффективнее, чем любая термометрия.
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Вопрос: У меня дети учатся в школе, ходят на занятия. Но я не могу быть уверена, что внутри соблюдаются все правила профилактики — родителей внутрь не пускают, учителя выводят детей после занятий на улицу. Стоит ли переживать? ⠀ Ответ: То, что в наших школах называется «мерами предосторожности», это, в большинстве случаев, с эпидемиологической точки зрения, — абсолютный бред. Дети в масках на прогулках, закрытые классы, которые облучают ультрафиолетом, малыши, которые моют руки с утра до ночи… ⠀ Люди не могут додуматься, что в классе прежде всего нужно организовать сквозняк, контролировать температуру и влажность воздуха. Легче же отмыть деньги на масках, санитайзерах, на мытье полов хлоркой, на несчастных детях в масках… Они в масках, пока на них камера смотрит, а потом снимают, чтобы хоть чуть-чуть подышать. А вы сами попробуйте подышать в маске в комнате, где температура ＋26 и влажность воздуха 20%! ⠀ Ведь много ума и средств не надо, чтобы снизить там температуру — проветрить. Но если не дай Бог, открыли окно, а потом у Васи — сопли, прибежит его особо умная разъяренная мать с криком: «Что же вы довели моего несчастного ребенка и заразили его с вашим сквозняком коронавирусом!» ⠀ А теперь лайфхак для учителей и родителей. Итак, запоминаем: потеря обоняния и ощущения вкуса при отсутствии насморка — это очень типично для коронавируса. Один из самых крутых симптомов. Потому что при гриппе люди тоже запахи часто не ощущают, но из-за того, что заложенный нос и куча соплей, отек слизистой, клеток, чувствительных к запахам. А при коронавирусе — насморка на копейку, а обоняния нет. Именно поэтому тест «чем это пахнет?» намного эффективнее, чем любая термометрия, потому что при легкой форме температура очень редко бывает. Если вы — учитель в школе, возьмите тряпочку, потрите ее чесноком и спрашивайте, чем это пахнет, у каждого с температурой выше нормы. Слышит запах — слава Богу, можно учиться. Не слышит — давай домой срочно. Этот тест на наличие обоняния намного достовернее, чем тест на температуру. Аналогично можно тестировать и всех домашних. ⠀ #докторкомаровский #вопросответ #коронавирус #школа
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