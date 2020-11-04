Абсолютный бред: доктор Комаровский о правилах профилактики коронавируса в школах

Известный киевский врач и телеведущий Евгений Комаровский активно отвечает на вопросы своих подписчиков на своих страницах в социальных сетях и на официальном сайте.

Так, как пандемия коронавируса в самом разгаре, подписчиков врача в основном интересует тема лечения и профилактики Covid-19. А особенно профилактика вируса интересует мамочек. Никто не хочет, чтобы его здоровый ребенок принес со школы, которые работают в обычном режиме, вирус.

На своей странице в Инстраграм Комаровский ответил на вопрос одной из его подписчиц, который явно беспокоит не ее одну: «Как я не могу быть уверена, что внутри(в школе) соблюдаются все правила профилактики — родителей же внутрь не пускают».

«То, что в наших школах называется «мерами предосторожности», это, в большинстве случаев, с эпидемиологической точки зрения, — абсолютный бред», - считает эксперт.

Дети в масках на прогулках, закрытые классы, которые облучают ультрафиолетом – это не самый лучший пример профилактики. Учителя забывают, что в классе, прежде всего, нужно организовать сквозняк, контролировать температуру и влажность воздуха. Ведь дети в масках пока на них смотрят, а потом снимают их, чтобы хоть чуть-чуть подышать.

«А вы сами попробуйте подышать в маске в комнате, где температура ＋26 и влажность воздуха 20%!» - возмущается Комаровский.

Доктор посоветовал учителям и родителям запомнить простой лайфхак, который поможет определить, болен ребенок коронавирусом или это просто простуда. Тест «чем это пахнет?» намного эффективнее, чем любая термометрия.

Ранее, «Телеграф» писал, что главврач львовской клиники Тарас Жиравецкий написал свой прогноз по поводу окончания пандемии в Украине.