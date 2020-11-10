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"Лечение" ОРВИ у ребенка: Евгений Комаровский объяснил, полезна ли капельница при высокой температуре

"Лечение" ОРВИ у ребенка: Евгений Комаровский объяснил, полезна ли капельница при высокой температуре
Обновлено 10:40 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей страничке в Инстаграм часто делится советами для родителей, как вести себя при том или ином заболевании у их ребенка. А также отвечает на их различные вопросы. В этот раз поднялся вопрос о высокой температуре у ребенка при ОРВИ.

Подписчица доктора Комаровского спросила, стоит ли взять на вооружение такой метод понижения высокой температуры у ребенка, как капельница.

Родители считают, что после капельницы, сделанной в больнице, малыш чувствует себя намного лучше, а дальше мама пишет отказ от дальнейших врачебных вмешательств и едет долечивать его дома. Она считает, что капельница с глюкозой помогает маленькому организму быстрее справиться с вирусом, а не мучиться с высокой температурой. Так ли это?

«Нормальные люди, когда у ребенка начинается ОРВИ, должны его активно поить, о чем мы вот уже много лет постоянно говорим» - говорит Комаровский.

Избыток жидкости активизирует работу слизистых оболочек, сердца и сосудов, что помогает организму быстрее справиться с вирусом. А если ребенка вместо этого везут в больницу, где подвергают риску ничем не обоснованных инъекций и заражения больничными инфекциями, то закрадывается мысль, что Бог чего-то недодал маме этого ребенка, считает Евгений Олегович.

«Распространение подобного опыта возможно только со знаком минус» - подытожил врач.

 
 
 
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Вопрос:⁣ Одна моя знакомая поделилась опытом «лечения» ОРВИ. Когда у ее ребенка повышается температура до 39, она вызывает «скорую», которая увозит их в больницу, а там дитю ставят капельницу. После капельницы малыш чувствует себя намного лучше, а дальше мама пишет отказ от дальнейших врачебных вмешательств и едет долечивать малыша дома. Она считает, что капельница с глюкозой помогает организму быстрее справиться с вирусом, а не мучиться с высокой температурой.⁣ ⠀⁣ Как вы относитесь к этому опыту? Не сбивает ли капельница с толку организм, который нацелен на борьбу с вирусом? Надо ли принять на вооружение этот метод?⁣ ⠀⁣ Ответ:⁣ Невольно напрашивается вот такая аналогия: у меня есть знакомая, которая когда видит, что ребенок хочет какать, быстренько ставит ему клизму, чтобы он не тужился и не мучился.⁣ ⠀⁣ Отношение примерно следующее: нормальные люди, когда у ребенка начинается ОРВИ, должны его активно поить, о чем мы вот уже много лет постоянно говорим. Избыток жидкости активизирует работу слизистых оболочек, сердца и сосудов, помогая организму быстрее справиться с вирусом.⁣ ⠀⁣ А если ребенка вместо этого везут в больницу, где подвергают риску ничем не обоснованных инъекций и заражения больничными инфекциями, то закрадывается мысль, что Бог чего-то недодал маме этого ребенка. Распространение подобного опыта возможно только со знаком минус.⁣ ⠀⁣ Я мечтаю о том, чтобы к нам поскорее пришла нормальная медицина, когда за необоснованный вызов «скорой» люди будут платить весьма ощутимые деньги.⁣ ⠀⁣ #докторкомаровский #вопросответ #вопросЕОК #дети #родительство #орви #питье #жидкость #здоровье

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, «Телеграф» писал, что Евгений Комаровский рассказал о профилактике Covid-19 в школах.

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Дети, Ребенок, ОРВИ, Евгений Комаровский.

Автор:

Телеграф
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