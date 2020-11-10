"Лечение" ОРВИ у ребенка: Евгений Комаровский объяснил, полезна ли капельница при высокой температуре

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей страничке в Инстаграм часто делится советами для родителей, как вести себя при том или ином заболевании у их ребенка. А также отвечает на их различные вопросы. В этот раз поднялся вопрос о высокой температуре у ребенка при ОРВИ.

Подписчица доктора Комаровского спросила, стоит ли взять на вооружение такой метод понижения высокой температуры у ребенка, как капельница.

Родители считают, что после капельницы, сделанной в больнице, малыш чувствует себя намного лучше, а дальше мама пишет отказ от дальнейших врачебных вмешательств и едет долечивать его дома. Она считает, что капельница с глюкозой помогает маленькому организму быстрее справиться с вирусом, а не мучиться с высокой температурой. Так ли это?

«Нормальные люди, когда у ребенка начинается ОРВИ, должны его активно поить, о чем мы вот уже много лет постоянно говорим» - говорит Комаровский.

Избыток жидкости активизирует работу слизистых оболочек, сердца и сосудов, что помогает организму быстрее справиться с вирусом. А если ребенка вместо этого везут в больницу, где подвергают риску ничем не обоснованных инъекций и заражения больничными инфекциями, то закрадывается мысль, что Бог чего-то недодал маме этого ребенка, считает Евгений Олегович.

«Распространение подобного опыта возможно только со знаком минус» - подытожил врач.

Ранее, «Телеграф» писал, что Евгений Комаровский рассказал о профилактике Covid-19 в школах.