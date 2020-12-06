Как использовать детские автокресла зимой: доктор Комаровский дал советы родителям

В Украине с 2019 года начал действовать закон об обязательном использовании автомобильных кресел, для перевозки детей. Теперь родители с маленькими детьми, у которых есть автомобиль, должны пользоваться автокреслами.

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей страничке в Инстаграме рассказал, как правильно пользоваться детскими автокреслами зимой.

Итак, 9 советов, как использовать зимой детские автокресла:

Храните автокресло в доме когда не используете его. Кресло комнатной температуры позволит снизить потери ребёнком тепла, которое неминуемы, если он садится на холодную поверхность.

Если Вы планируете выбираться из дома с ребёнком вам нужно подготовиться заранее.

Одевайте ребёнка послойно. Как правило, детям, пристегнутым в автокресле, нужно на один слой одежды больше чем взрослым. Если вы сами надеваете шапку и пальто, то вашему ребенку, вероятно, понадобится шапка пальто и одеяло сверху.

Не забудьте шапку, варежки, теплые носки или пинетки для младенцев и утеплённую обувь для детей постарше. Такие аксессуары согревают, не мешая ремням безопасности.

Затяните потуже ремни автокресла. Даже если вам кажется что ремни хорошо зафиксированы, несколько слоев одежды могут помешать сделать это как следует. Если у Вас получается сделать складку на ремне, то он должен быть затянут плотнее чтобы прилегать к груди ребенка.

Накидывайте пальто или укутывайте одеялом поверх ремней. Вы можете положить сверху на ребенка одеяло или пальто изнанкой внутрь после того, как пристегнете маленького пассажира.

Используйте чехол для автокресла, только если он тонкий - без слоя утепления на сиденье. Ничего не должно быть под вашим ребёнком или между его телом и ремнями автокресла. Убедитесь также, что лицо ребёнка не накрыто одеждой, чтобы избежать удушения.

Никогда не используйте вкладыши, спальные мешки или другие аксессуары из коляски в автокреслах.

Не забывайте об аварийной укладке, которая обязательно должна быть в вашем автомобиле. Дополнительные одеяла, комплекты одежды, шапки, перчатки, продукты длительного хранения могут понадобиться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дороге или даже если ваш ребёнок просто промокнет на зимнем пикнике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

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