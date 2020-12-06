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Как использовать детские автокресла зимой: доктор Комаровский дал советы родителям

Как использовать детские автокресла зимой: доктор Комаровский дал советы родителям
17:00 Сегодня Телеграф

В Украине с 2019 года начал действовать закон об обязательном использовании автомобильных кресел, для перевозки детей. Теперь родители с маленькими детьми, у которых есть автомобиль, должны пользоваться автокреслами.

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей страничке в Инстаграме рассказал, как правильно пользоваться детскими автокреслами зимой.

Итак, 9 советов, как использовать зимой детские автокресла:

  • Храните автокресло в доме когда не используете его. Кресло комнатной температуры позволит снизить потери ребёнком тепла, которое неминуемы, если он садится на холодную поверхность.

  • Если Вы планируете выбираться из дома с ребёнком вам нужно подготовиться заранее.

  • Одевайте ребёнка послойно. Как правило, детям, пристегнутым в автокресле, нужно на один слой одежды больше чем взрослым. Если вы сами надеваете шапку и пальто, то вашему ребенку, вероятно, понадобится шапка пальто и одеяло сверху.

  • Не забудьте шапку, варежки, теплые носки или пинетки для младенцев и утеплённую обувь для детей постарше. Такие аксессуары согревают, не мешая ремням безопасности.

  • Затяните потуже ремни автокресла. Даже если вам кажется что ремни хорошо зафиксированы, несколько слоев одежды могут помешать сделать это как следует. Если у Вас получается сделать складку на ремне, то он должен быть затянут плотнее чтобы прилегать к груди ребенка.

  • Накидывайте пальто или укутывайте одеялом поверх ремней. Вы можете положить сверху на ребенка одеяло или пальто изнанкой внутрь после того, как пристегнете маленького пассажира.

  • Используйте чехол для автокресла, только если он тонкий - без слоя утепления на сиденье. Ничего не должно быть под вашим ребёнком или между его телом и ремнями автокресла. Убедитесь также, что лицо ребёнка не накрыто одеждой, чтобы избежать удушения.

  • Никогда не используйте вкладыши, спальные мешки или другие аксессуары из коляски в автокреслах.

  • Не забывайте об аварийной укладке, которая обязательно должна быть в вашем автомобиле. Дополнительные одеяла, комплекты одежды, шапки, перчатки, продукты длительного хранения могут понадобиться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дороге или даже если ваш ребёнок просто промокнет на зимнем пикнике.

 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, «Телеграф» рассказывал,  помогает ли сон на животе при коронавирусе.

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Все по теме:

Дети, Мама и ребенок, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский, Автокресла, Детские автокресла.

Автор:

Телеграф
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