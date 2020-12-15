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Что подарить ребенку на День святого Николая: интересные идеи

Что подарить ребенку на День святого Николая: интересные идеи
Обновлено 12:02 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Утро 19 декабря – одно из самых долгожданных для детей. Они спешат проснуться и заглянуть под подушку или в сапог, где Святой Николай оставил им подарок.

Иногда «Святому Николаю» в виде родителей сложно выбрать подарок для своего ребенка. «Телеграф» решил помочь и составил подборку подарков, которые модно положить под подушку детям на День святого Николая 19 декабря.

Самый «простой» способ – это положить под подушку «дубчик», показав, что ребенок плохо себя вел в этом году. Таким же способом можно и разыграть малыша. Под подушкой он найдет «символ плохого поведения», а уже основной подарок спрятать в сапог.

Идеи подарков на День святого Николая:

Сладкий подарок порадует любого ребенка, если конечно нет аллергии. Конфеты, мандарины, пряники, шоколадки – практически беспроигрышный вариант.

Подарок по интересам. Если Ваш ребенок любит рисовать логичным будет подарить набор для рисования, карандаши, краски или фломастеры, любить лепить – пластилин, и т.д.

Как вариант, попросите ребенка написать письмо Святому Николаю (в принципе они всегда его пишут). И просто купите ему то, о чем он попросил. Такой подарок точно придется по душе малышу.

Мягкие игрушки. Все маленькие дети любят мягкие игрушки, особенно девочки. Поэтому плюшевый мишка или зайчик, или любимый мультгерой станет отличным подарком.

Более «продвинутым» детям можно подарить интерактивные игрушки.

Мягонькие шапка, шарфик и перчатки, или теплый свитерок также может стать хорошим подарком.

Если Вы еще не нарядили новогоднюю елку, «Телеграф» предлагает Вам несколько идей по декору.

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Все по теме:

Дети, Подарки, День Святого Николая.

Автор:

Телеграф
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