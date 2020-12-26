Доктор Комаровский рассказал, почему дети до года должны спать только на спине

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм объяснил своим подписчиками, что такое синдром внезапной смерти младенца, и рассказал, как можно снизить риск этого явления.

Синдром внезапной смерти младенца - это явление, к несчастью, совсем не редкое. Суть: здоровый ребенок умирает во время сна, а на вскрытие никаких признаков болезни не обнаруживается.

Увы, до настоящего времени медицинская наука не в состоянии однозначно ответить на вопрос из-за чего это происходит. Первопричина - внезапная остановка дыхания. А вот почему же дыхание останавливается – не понятно. Статистика лишь указывает на факторы, увеличивающие вероятность развития синдрома, но сами его механизмы не ясны.

Доктор Комаровский сообщает, что сон на спине статистически достоверно уменьшает вероятность синдрома внезапной смерти младенца.

Факторы, повлиять на которые у родителей нет никакой возможности:

пол - чаще умирают мальчики,

возраст - чаще в возрасте 2-4 месяцев,

время года - это случается чаще зимой,

если ребенок из двойни,

если ребенок недоношенный.

Факторы, вполне подвластны влиянию родителям: их устранение - это эффективный способ профилактики синдрома внезапной смерти младенца:

возраст матери моложе 18 лет,

интервал между беременностями менее года,

никотин, алкоголь, наркотики (и во время беременности и после неё)

сон ребенка в одной кровати со взрослыми,

мягкий матрас, посторонние предметы в кровати (подушки и т. д.)

перегрев.

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Ранее, «Телеграф» писал, что Евгений Комаровский назвал три фактора, определяющие безопасность первых шагов ребенка.