Промывание носа физраствором: известный врач ответил на вопрос об иммунитете

Промывание носа считается одной из важнейших мер профилактики не только коронавирусной инфекции, но и многих других вирусов и бактерий.

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ответил в Инстаграме на вопрос своей подписчицы, не повредит ли частое промывание носа естественному иммунитету, ведь при этом "смывается" слизь, которая защищает дыхательные пути, а значит, вирусы, бактерии и аллергены будут попадать в организм еще быстрее и свободнее.

Отметим, что врач рекомендует постоянно держать слизистую носа влажной, а для этого часто промывать носовые ходы физраствором.

"По этому поводу сразу вспоминается наша замечательная поговорка: "Що занадто, то не здраво". Естественно, если вы будете литрами заливать в нос ребенку физраствор и делать это три раза в день, то все, что вы описали, произойдет", - написал Комаровский.

Комаровский подчеркивает, что для профилактики инфекций необязательно делать только промывание, ведь речь идет о том, чтобы увлажнять слизистые оболочки носа, если они пересыхают.

"Я всегда рекомендую не капать или промывать нос, а создавать такие условия, при которых слизистая не будет пересыхать. Для этого нужно думать о термометре и гигрометре, бытовых увлажнителях и регуляторах на батареи. Если нет денег на увлажнители, то по крайней мере обеспечьте частое мытье пола, положите влажные полотенца на батареи. Если ребенок будет спать в теплой пижамке в комнате с температурой 18-20 градусов и влажностью 40-60%, то его не надо будет мучать промываниями носа", - ответил врач, подытоживая, что если раз в два-три часа закапывать в каждую ноздрю по три-четыре капли физраствора, то "ничего оттуда не смоется".

Ранее "Телеграф" писал о распространенных ошибках, которые допускаются при промывании носа.