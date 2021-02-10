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Подгузники для новорожденных: доктор Комаровский подсказал на что стоит обратить внимание

Подгузники для новорожденных: доктор Комаровский подсказал на что стоит обратить внимание
Обновлено 13:02 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский - суперпомощник для родителей, особенно новоиспеченных, которые еще не все знают о воспитании ребенка.

На своей странице в Инстаграме он постоянно делится различными советами, которые очень помогут даже более опытным мамам.

Евгений Олегович решил напомнить, как правильно выбирать подгузники для новорожденных и назвал 6 главных "правил" при их выборе.

1. Кожа новорождённых очень нежная, поэтому стоит выбирать подгузники, все детали которых изготовлены из мягких “дышащих” материалов.

2. Для легкой обработки пупочной раны хорошо, если на поясе есть вырез для пупка.

3. Так же хорошим подспорьем молодым родителям станет наличие индикатора намокания - когда цвет полосок поменяется на голубой, подгузник пора сменить.

4. 3D рельеф на внутренней поверхности подгузника сокращает площадь подгузника, которая касается нежной кожи малыша, поэтому стоит обратить внимание именно на такие подгузники.

5. Подгузник должен мгновенно впитывать жидкость и сохранять кожу малыша сухой.

6. Не лишним будет тщательно изучить отзывы о выбранных подгузниках: чем меньше вы увидите отзывов об аллергических реакциях и раздражениях, тем больше вероятности, что подгузники подойдут и вашему малышу.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Дети, Подгузники, Мама и ребенок, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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