Скачать
Пятница, 19.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Не удивлюсь, если под санкции попадает и канал Порошенко, будут закрыты бизнесы и начнутся аресты", - Кость Бондаренко о горячих темах украинской политики
"Не удивлюсь, если под санкции попадает и канал Порошенко, будут закрыты бизнесы и начнутся аресты", - Кость Бондаренко о горячих темах украинской политики
Очередной удар по Медведчуку или новые сюрпризы? Зачем Зеленский созвал сегодняшнее заседание СНБО
Очередной удар по Медведчуку или новые сюрпризы? Зачем Зеленский созвал сегодняшнее заседание СНБО
"Можете вводить санкции": Порошенко "спас" канал "Прямой"
"Можете вводить санкции": Порошенко "спас" канал "Прямой"
"Шахтер" одолел "Маккаби" Тель-Авив в гостях (видео)
"Шахтер" одолел "Маккаби" Тель-Авив в гостях (видео)

Главные требования к детской кроватке: доктор Комаровский рассказал, на что стоит обратить внимание

Главные требования к детской кроватке: доктор Комаровский рассказал, на что стоит обратить внимание
07:36 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Ассортимент детских товаров настолько велик, что можно потеряться. Заходя в детский отдел, где все такое миленькое, можно купить что-то, не задумываясь о том, нужно ли оно малышу. Даже когда речь идет о выборе коляски или кроватки для ребенка, то большой выбор может сбить с толку.

Украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский всегда приходит на помощь к мамочкам. На своей странице в Инстаграм он рассказал, как правильно выбирать детскую кроватку.

"Главное требование к детской кроватке — все ее компоненты должны обеспечивать безопасность малыша" - пишет Евгений Олегович.

Правила выбора детской кроватки:

  • Устойчивость

  • Надежная фиксация всех движущихся частей.

  • Плотный плоский матрас.

  • Расстояние между прутьями кроватки должно быть от 5 до 9,5 см - оптимальное 5-6 см.

  • Строгое соответствие размеров матраса размерам кроватки - никаких щелей между матрасом и боковыми стенками кроватки категорически не должно быть.

  • Во время сна в самой кроватке не должно быть ничего лишнего - ничего такого, что может закрыть лицо и дыхательные пути или вызвать удушение.

  • Наличие сопроводительных документов, подтверждающих применение этого изделия именно в младенческом возрасте.

Также, Евгений Олегович добавил, что кроватка должна находиться в той комнате, где спят родители (и в ближайшие 6–12 месяцев это будет ее самое правильное местонахождение).

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Другие советы доктора Комаровского:

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 202

Все по теме:

Ребенок, Мама и ребенок, Евгений Комаровский, Детская кроватка, Доктор Комаровский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кулеба намекнул, что Байден настроен вмешаться в конфликт на Донбассе
02 "Можете вводить санкции": Порошенко "спас" канал "Прямой"
03 "Инновации от Укрзализныци": в сеть попало курьезное фото из украинского поезда
04 Как Янукович "отблагодарил" зама Ермака за задержания активистов Майдана (документ)
05 Иванющенко не имеет никакого отношения к конфискованным в Латвии деньгам - адвокат
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги 18 февраля: &quot;подарок&quot; Януковича заму Ермака, смерть Мягкова и доступная растаможка &quot;евроблях&quot;
Итоги 18 февраля: "подарок" Януковича заму Ермака, смерть Мягкова и доступная растаможка "евроблях"
Девушка лишилась руководящей должности в больнице из-за своей внешности: фото красотки
Девушка лишилась руководящей должности в больнице из-за своей внешности: фото красотки
В Иерусалиме впервые за шесть лет выпал снег (фото, видео)
В Иерусалиме впервые за шесть лет выпал снег (фото, видео)
Какой праздник 19 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 19 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь