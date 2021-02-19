Главные требования к детской кроватке: доктор Комаровский рассказал, на что стоит обратить внимание

Ассортимент детских товаров настолько велик, что можно потеряться. Заходя в детский отдел, где все такое миленькое, можно купить что-то, не задумываясь о том, нужно ли оно малышу. Даже когда речь идет о выборе коляски или кроватки для ребенка, то большой выбор может сбить с толку.

Украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский всегда приходит на помощь к мамочкам. На своей странице в Инстаграм он рассказал, как правильно выбирать детскую кроватку.

"Главное требование к детской кроватке — все ее компоненты должны обеспечивать безопасность малыша" - пишет Евгений Олегович.

Правила выбора детской кроватки:

Устойчивость

Надежная фиксация всех движущихся частей.

Плотный плоский матрас.

Расстояние между прутьями кроватки должно быть от 5 до 9,5 см - оптимальное 5-6 см.

Строгое соответствие размеров матраса размерам кроватки - никаких щелей между матрасом и боковыми стенками кроватки категорически не должно быть.

Во время сна в самой кроватке не должно быть ничего лишнего - ничего такого, что может закрыть лицо и дыхательные пути или вызвать удушение.

Наличие сопроводительных документов, подтверждающих применение этого изделия именно в младенческом возрасте.

Также, Евгений Олегович добавил, что кроватка должна находиться в той комнате, где спят родители (и в ближайшие 6–12 месяцев это будет ее самое правильное местонахождение).

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