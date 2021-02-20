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Как избежать обморожений: доктор Комаровский рассказал, как правильно одевать ребенка на улицу

Как избежать обморожений: доктор Комаровский рассказал, как правильно одевать ребенка на улицу
Обновлено 13:57 Сегодня Телеграф

Февраль оказался очень “коварным” месяцем в плане погоды: то снег, то слякоть, перепады температуры. Доктор Комаровский решил напомнить родителям, как избежать обморожений у ребенка.

На своей странице в Инстаграм он опубликовал пост, в котором рассказал, как правильно одевать ребенка для прогулки на улице.

Во-первых, дети должны носить свободную одежду. Для прогулки стоит одевать малыша, используя несколько слоев одежды. Евгений Олегович напоминает, что верхняя одежда должна быть обязательно непромокаемой.

Предпосылкой к обморожению может стать тесная обувь, отсутствие стельки, сырые носки. Если у малыша часто потеют ноги, то в обувь нужно положить теплую стельку, а хлопчатобумажные носки заменить на шерстяные.

Не выводите ребенка на холод без варежек, шапки и шарфа.

Если на улице ветрено, то перед выходом на улицу стоит намазать открытые участки тела специальным кремом.

Полезно захватить с собой запасные носки, варежки и термос с горячим чаем. Также, перед выходом на улицу нужно поесть.

Следите за лицом ребенка особенно за ушами, носом и щеками, за любыми заметными изменениями в цвете лица.

Вернувшись домой после длительной прогулки по морозу, обязательно убедитесь в отсутствии обморожения конечностей, спины, ушей и носа.

Если Вы заметили переохлаждение или замерзания конечностей необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место для согревания и осмотра.

Отпуская ребенка гулять в мороз на улице, помните, что ему желательно каждые 15-20 минут возвращаться в тепло и согреваться.

 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Также Доктор Комаровский отвечает на интересующие вопросы родителей:

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Обморожение, Мама и ребенок, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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