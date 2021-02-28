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Детское двуязычие: доктор Комаровский рассказал, нужно ли это ребенку

Детское двуязычие: доктор Комаровский рассказал, нужно ли это ребенку
Обновлено 15:44 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский продолжает углублять знания родителей в воспитании ребенка.  

На своей странице в Инстаграм Евгений Олегович посвятил один из постов теме детского двуязычия. Так что если Вы переживали, что в Вашей семье ребенок, слыша два языка (русский и украинский), начинает говорить "суржиком", то эта статья для Вас.  

Знание человеком двух языков - двуязычие или билингвизм имеет особую разновидность, когда ребенок с момента рождения знакомится с двумя языками и овладевает ими в равной мере. Это и есть детское двуязычие.  

Знание двух языков - серьезное преимущество, расширяющее культурные и профессиональные возможности человека. Если члены семьи владеют несколькими языками и могут общаться со своим ребенком используя эти языки, то такой возможностью не стоит пренебрегать. 

Овладеть двумя языками может любой ребенок, ведь для этого особые таланты не нужны, да и специальная подготовка родственников тоже не нужна.  То, что на определенном этапе своей жизни малыш начинает смешивать языки, говорить суржиком, - не переживайте. Позже естественным образом произойдет их разделение. 

Самое распространенная на сегодня рекомендация - родители могут и должны говорить с ребенком так, как это удобно им, не создавая особые правила и не придумывая ограничения.  Ребенок освоит два языка если будет постоянно слышать эти два языка. 

"Детское двуязычие не оказывает никакого тормозящего влияния на развитие малыша и не создает какой-либо особой дополнительной нагрузки на нервную систему ребенка" - успокаивает родителей Комаровский.  

 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Воспитание, Мама и ребенок, Доктор Комаровский.
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