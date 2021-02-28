Детское двуязычие: доктор Комаровский рассказал, нужно ли это ребенку

Украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский продолжает углублять знания родителей в воспитании ребенка.

На своей странице в Инстаграм Евгений Олегович посвятил один из постов теме детского двуязычия. Так что если Вы переживали, что в Вашей семье ребенок, слыша два языка (русский и украинский), начинает говорить "суржиком", то эта статья для Вас.

Знание человеком двух языков - двуязычие или билингвизм имеет особую разновидность, когда ребенок с момента рождения знакомится с двумя языками и овладевает ими в равной мере. Это и есть детское двуязычие.

Знание двух языков - серьезное преимущество, расширяющее культурные и профессиональные возможности человека. Если члены семьи владеют несколькими языками и могут общаться со своим ребенком используя эти языки, то такой возможностью не стоит пренебрегать.

Овладеть двумя языками может любой ребенок, ведь для этого особые таланты не нужны, да и специальная подготовка родственников тоже не нужна. То, что на определенном этапе своей жизни малыш начинает смешивать языки, говорить суржиком, - не переживайте. Позже естественным образом произойдет их разделение.