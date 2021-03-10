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Может ли сыпь у ребенка быть связана с прорезыванием зубов: доктор Комаровский дал ответ

Может ли сыпь у ребенка быть связана с прорезыванием зубов: доктор Комаровский дал ответ
Обновлено 13:24 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Популярный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский продолжает углублять знания родителей в вопросах о воспитании и лечении ребенка. 

На своей странице в Инстаграме Евгений Олегович постоянно отвечает на вопросы своих подписчиков, которые их беспокоят. Одной из тем, которую затронула одна из подписчиц доктора стала сыпь. А точнее с чем она может быть связана. 

Мамочка, которая написала Комаровскому, поинтересовалась, может ли сыпь быть связанна с прорезанием зубов. Ведь у ее малышки все происходило именно в таком порядке - появилась непонятная сыпь на спинке и ручках, а два дня спустя прорезались нижние зубки. 

"Совершенно однозначно это отдельное заболевание" - пишет Евгений Олегович.

Также, Комаровский назвал три главные причины появления сыпи - это инфекции, аллергия и болезни крови (речь идет о болезнях, при которых имеет место нарушение свертывания крови). И ни одна из этих причин не имеет прямой связи с зубами, поэтому необходимо все-таки не связывать сыпь с зубами, а с помощью доктора найти ее подлинную причину.

 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский рассказал, какие напитки можно давать ребенку до года. А также напомнил, что давать малышу нельзя.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 162

Все по теме:

Дети, Сыпь, Мама и ребенок, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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