Специальные канцтовары и чтение палиндромов: упражнения для адаптации ребенка-левши от доктора Комаровского

Раньше было принято детей-левшей переучивать, однако сейчас так уже не делают. Но нужно помочь ребенку адаптироваться в мире, который создан для праворуких, ведь большинство жизненных процессов для леворуких людей не так удобны.

Доктор Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм опубликовал пост, который посвятил этой теме. Врач поделился 5 упражнениями, которые помогут ребенку-левше адаптироваться в мире.

Первое - учимся правильно сидеть. Тетрадка лежит с наклоном вправо под углом 25 градусов и придвинута к левой руке. Свет падает с правой стороны.

Второе - левшам рекомендовано держать руку чуть выше правшей, чтобы лучше видеть написанное.

Третье - используйте специальные канцтовары для левшей: линейки, точилки, карандаши и ручки специальной формы. Попробуйте гелевую пасту. Такая ручка не пишет если держать её под неправильным углом. Это поможет быстрее поставить руку.

Четвертое - для слаженной работы полушарий мозга учите ребенка работать двумя руками. Стоит отметить, что упражнения можно и нужно делать всей семьей.

Пятое - начните читать палиндромы - слова или тексты, читающиеся одинаково в обоих направлениях. Такие игры прекрасно развивают внимание и усидчивость.

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