Валерьянка при коликах: доктор Комаровский рассказал, можно ли давать успокоительное новорожденным

Доктор Евгений Комаровский - популярный детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье детей и здравом смысле родителей. На своих страницах в соцсетях и официальном сайте он помогает родителям "узнавать" своих детей получше, и "учит" их, как правильно лечить, растить и ухаживать за своим чадом.

Также, у Евгения Олеговича есть такая "рубрика", как вопросы от подписчиков, на самые "интересные" из которых он отвечает.

Один из своих постов в Инстаграме он и посвятил ответам. Мамочка поинтересовалась, можно ли новорожденному ребенку (7 дней) давать на ночь валерьянку — для лучшего сна и снятия колик, ведь так им посоветовал их семейны врач.

"Отвечаю вам только потому, что реально беспокоюсь о будущем вашего ребенка" - начал доктор Комаровский.

Евгений Олегович посоветовал родителям сменить врача, и найти такого, что имеет отношение к цивилизованной медицине.

Также, Комаровский подчеркнул, что колик у ребенка 7 дней не бывает, а валериана не имеет никакого отношения к лечению детей. Если ребенку и дать эти 2 капли, то, скорее всего, ничего серьезного не случится. Но, обращая внимание на то, что родители очень часто, выполняя назначение врача, из благих побуждений увеличивают дозу, полагая, что так быстрее поможет, сообщает, что такая самодеятельность чревата последствиями.

Евгений Олегович отметил, что если ребенок 7 дней от роду беспокойно себя ведет и не может нормально спать, то проблема вовсе не в коликах, а в ненормальности окружающей его среды. Доктор советует заняться приведением к нормальным показателям окружающей среды малыша — настроить нормальную температуру и влажность воздуха, составить режим и подобрать удобную для ребенка одежду.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Олегович составил памятку для родителей, которая поможет наладить режим сна у малыша.