"Замечательная пищевая привычка": доктор Комаровский рассказал, сколько фруктов можно есть детям в день

Доктор Евгений Комаровский - популярный детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье детей и здравом смысле родителей. На своих страницах в соцсетях и официальном сайте он помогает родителям в воспитании своих деток.

Очень часто Евгений Олегович отвечает на интересующие вопросы от своих подписчиков. Одна из мамочек, которая судя по вопросу часто обращается за помощью к Комаровскому, спросила, когда стоит ограничить употребление фруктов, ягод и сухофруктов в рационе деток, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Евгений Комаровский отмечает, что если в рационе у ребенка фрукты заменяют различные вредные сладости, то это замечательная пищевая привычка. Однако если поедание фруктов будет мешать формированию нормального аппетита, то тогда лучше всего немного откорректировать рацион ребенка. Поэтому лучше всего придерживаться золотой середины.

"Фрукты не должны мешать ребенку после этого съесть полноценный обед" - резюмировал Комаровский.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский рассказал, на что нужно обратить внимание, отправляясь на отдых с ребенком.