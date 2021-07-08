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Помощь ребенку в критической ситуации: Комаровский рассказал, что делать в этом случае (инфографика)

Помощь ребенку в критической ситуации: Комаровский рассказал, что делать в этом случае (инфографика)
Обновлено 20:22 Сегодня Телеграф

Представьте малоприятную ситуацию: ребенку становится плохо и он теряет сознание. Что необходимо делать в первую очередь?

Известный украинский врач-педиатр и ведущий передачи "Школа доктора Комаровского" Евгений Комаровский поделился в Инстаграме очень полезной инфографикой, на которой указаны важные шаги, которые нужно предпринять при обнаружении ребенка в критической ситуации.

Если Вы один:

  • как можно громче позовите на помощь;
  • убедитесь в собственной безопасности;
  • начинайте реанимацию и проводите ее в течении 1 минуты;

"Замечательная пищевая привычка": доктор Комаровский рассказал, сколько фруктов можно есть детям в день

  • прервитесь для того, чтобы позвонить в службу спасения или службу скорой помощи;
  • продолжайте реанимацию до прибытия медиков или спасателей.

Если Вы не один:

  • одновременно звоните в службу спасения и начинайте реанимацию, убедившись в собственной безопасности;
  • продолжайте реанимацию до прибытия медиков или спасателей;
  • по возможности поддерживайте постоянную телефонную связь с диспетчером службы спасения, выполняйте инструкции, информируйте о развитии ситуации.

Доктор Комаровский

Ранее Евгений Комаровский объяснил, нужно ли детям принимать антибиотики с другими лекарствами.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Здоровье, Дети, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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