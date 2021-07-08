Помощь ребенку в критической ситуации: Комаровский рассказал, что делать в этом случае (инфографика)

Представьте малоприятную ситуацию: ребенку становится плохо и он теряет сознание. Что необходимо делать в первую очередь?
Известный украинский врач-педиатр и ведущий передачи "Школа доктора Комаровского" Евгений Комаровский поделился в Инстаграме очень полезной инфографикой, на которой указаны важные шаги, которые нужно предпринять при обнаружении ребенка в критической ситуации.
Если Вы один:
- как можно громче позовите на помощь;
- убедитесь в собственной безопасности;
- начинайте реанимацию и проводите ее в течении 1 минуты;
- прервитесь для того, чтобы позвонить в службу спасения или службу скорой помощи;
- продолжайте реанимацию до прибытия медиков или спасателей.
Если Вы не один:
- одновременно звоните в службу спасения и начинайте реанимацию, убедившись в собственной безопасности;
- продолжайте реанимацию до прибытия медиков или спасателей;
- по возможности поддерживайте постоянную телефонную связь с диспетчером службы спасения, выполняйте инструкции, информируйте о развитии ситуации.
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