Чем занять ребенка в дороге: три устных игры, которые развеселят и помогут развить речь малыша

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказывает своим подписчикам не только о том, как воспитывать/лечить/кормить своих деток, но и делится с родителями другой полезной информацией, к примеру как проводить досуг ребенка.

Так как лето - это время отпусков, путешествий, поездок на дачу, то Евгений Олегович решил рассказать своим фолловерам, как можно использовать время в дороге с пользой. На своей странице в Инстаграм доктор Комаровский опубликовал три устных игры с ребенком, которые помогут скоротать время и будут полезны для развития речи малыша.

Все, что нужно для этих игр - немного свободного времени.

Первая игра называется - "Вы поедете на бал?". Смысл игры в том, чтобы ребенок рассказал о своей воображаемой поездке, отвечая на различные вопросы, но при этом не употреблял запретные слова: черный, белый, да и нет, а еще нельзя при этом смеяться.

Вторая игра - "На П". Смысл - объяснить загаданное слово, как в крокодиле, только не жестами, а словами, которые начинаются на букву "П".

И третья игра - "Угадайка". Ее смысл состоит в том, чтобы разгадать загаданное слово при помощи различных вопросов.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский рассказал, как правильно провести отпуск с ребенком: на что нужно обратить внимание в первую очередь.