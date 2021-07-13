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Чем занять ребенка в дороге: три устных игры, которые развеселят и помогут развить речь малыша

Чем занять ребенка в дороге: три устных игры, которые развеселят и помогут развить речь малыша
Обновлено 13:29 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказывает своим подписчикам не только о том, как воспитывать/лечить/кормить своих деток, но и делится с родителями другой полезной информацией, к примеру как проводить досуг ребенка. 

Так как лето - это время отпусков, путешествий, поездок на дачу, то Евгений Олегович решил рассказать своим фолловерам, как можно использовать время в дороге с пользой. На своей странице в Инстаграм доктор Комаровский опубликовал три устных игры с ребенком, которые помогут скоротать время и будут полезны для развития речи малыша. 

Все, что нужно для этих игр - немного свободного времени. 

  • Первая игра называется - "Вы поедете на бал?". Смысл игры в том, чтобы ребенок рассказал о своей воображаемой поездке, отвечая на различные вопросы, но при этом не употреблял запретные слова: черный, белый, да и нет, а еще нельзя при этом смеяться. 

Игра Вы поедете на бал

  • Вторая игра - "На П". Смысл - объяснить загаданное слово, как в крокодиле, только не жестами, а словами, которые начинаются на букву "П".

Игра на П

  • И третья игра - "Угадайка". Ее смысл состоит в том, чтобы разгадать загаданное слово при помощи различных вопросов. 

Игра Угадайка

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский рассказал, как правильно провести отпуск с ребенком: на что нужно обратить внимание в первую очередь.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Дети, Путешествие, Игры, Мама и ребенок, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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