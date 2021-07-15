Никаких волшебных таблеток не существует: Комаровский рассказал, как отучить ребенка от соски

Соска в первые месяцы жизни может стать для родителей настоящим спасением. Ребенок сразу успокаивается и засыпает. Когда же малыш подрастает и у взрослых возникает вопрос, как отучить свое чадо от пустышки, не повредив при этом его психику, - украинский врач-педиатр Евгений Комаровский обращает внимание только на педагогические методы.

"Никаких волшебных таблеток, способных отучить ребенка от пустышки, не существует. Методы - только педагогические: отвлекать, развлекать, намазывать пустышку "невкусностями"", - пишет Комаровский на своей официальной странице в Инстаграме.

Ведущий передачи "Школа доктора Комаровского" объясняет, что если ребенок никак не может спать без пустышки, на данный момент можно оставить все как есть: по мнению большинства педиатров мира, никакой угрозы в пустышке для ребенка такого возраста однозначно не существует.

По мнению Комаровского, почти все разговоры мам о пустышках - это сплошные эмоции и заблуждения. Никакая психика от разлучения с пустышкой не повреждается: "Ну помается ребенок 2-3 дня, покапризничает. Но отразится это скорей на психике мамы".

Опять-таки следует признать, что практически всегда, когда речь заходит о необходимости расставания с пустышкой, так заходит эта речь не потому, что с пустышкой плохо маме или ребенку, а потому, что сам факт наличия пустышки активно осуждается соседкой или бабушкой.

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