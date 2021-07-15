Скачать
Четверг, 15.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Просьба президента: кто и что стоит за отставкой Арсена Авакова
Просьба президента: кто и что стоит за отставкой Арсена Авакова
Украинские самолеты в Квебеке: что означает попытка "Антонова" открыть производство в Канаде
Украинские самолеты в Квебеке: что означает попытка "Антонова" открыть производство в Канаде
Тысячи доз вакцин Pfizer испортились на Харьковщине из-за несоблюдения правил хранения (видео)
Тысячи доз вакцин Pfizer испортились на Харьковщине из-за несоблюдения правил хранения (видео)
Минздрав не исключает возможность нового локдауна в Украине, но еще есть время его избежать
Минздрав не исключает возможность нового локдауна в Украине, но еще есть время его избежать

Никаких волшебных таблеток не существует: Комаровский рассказал, как отучить ребенка от соски

Никаких волшебных таблеток не существует: Комаровский рассказал, как отучить ребенка от соски
Обновлено 10:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Соска в первые месяцы жизни может стать для родителей настоящим спасением. Ребенок сразу успокаивается и засыпает. Когда же малыш подрастает и у взрослых возникает вопрос, как отучить свое чадо от пустышки, не повредив при этом его психику, - украинский врач-педиатр Евгений Комаровский обращает внимание только на педагогические методы.

"Никаких волшебных таблеток, способных отучить ребенка от пустышки, не существует. Методы - только педагогические: отвлекать, развлекать, намазывать пустышку "невкусностями"", - пишет Комаровский на своей официальной странице в Инстаграме.

Ведущий передачи "Школа доктора Комаровского" объясняет, что если ребенок никак не может спать без пустышки, на данный момент можно оставить все как есть: по мнению большинства педиатров мира, никакой угрозы в пустышке для ребенка такого возраста однозначно не существует.

По мнению Комаровского, почти все разговоры мам о пустышках - это сплошные эмоции и заблуждения. Никакая психика от разлучения с пустышкой не повреждается: "Ну помается ребенок 2-3 дня, покапризничает. Но отразится это скорей на психике мамы".

Помощь ребенку в критической ситуации: Комаровский рассказал, что делать в этом случае (инфографика)

Опять-таки следует признать, что практически всегда, когда речь заходит о необходимости расставания с пустышкой, так заходит эта речь не потому, что с пустышкой плохо маме или ребенку, а потому, что сам факт наличия пустышки активно осуждается соседкой или бабушкой.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, можно ли детям до года употреблять в пищу твердые овощи и фрукты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 217

Все по теме:

Дети, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Для Зеленского это будет новый Майдан: названо условие, при котором Россия пойдет на уступки в "нормандском формате"
02 Навели суету: под Одессой чеченцев уложили лицами в пол прямо на свадьбе за стрельбу на улице (видео)
03 Шумиха вокруг "харьковских соглашений" - фарс, но он может закончиться новыми санкциями
04 В центре Днепра девушка провалилась в яму с водой: момент попал на видео
05 Тысячи доз вакцин Pfizer испортились на Харьковщине из-за несоблюдения правил хранения (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Наперекор болезни: на Волыни школьник с тяжелой формой ДЦП получил золотую медаль за отличную учебу
Наперекор болезни: на Волыни школьник с тяжелой формой ДЦП получил золотую медаль за отличную учебу
Все больше больных и меньше выздоровевших: свежие данные по COVID-19 в Украине на 15 июля
Все больше больных и меньше выздоровевших: свежие данные по COVID-19 в Украине на 15 июля
Авакова отправили в отставку (фото)
Авакова отправили в отставку (фото)
На фоне развода блогер Игорь Пустовит ответил, смог ли бы еще кого-то полюбить: &quot;Можно подклеить &quot;или&quot; залатать&quot;
На фоне развода блогер Игорь Пустовит ответил, смог ли бы еще кого-то полюбить: "Можно подклеить "или" залатать"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь