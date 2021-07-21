Доктор Комаровский рассказал, как тонут дети: "это совсем не так, как показывают в фильмах"

Лето - пора солнца, отдыха и купаний в бассейнах или реках/морях/озерах. Однако, увы, такую позитивную картинку портит негативная статистика по количеству утоплений в этот период, особенно среди деток.

Известный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм составил небольшую инфографику, в которой развеял популярные родительские заблуждения и мифы, а также рассказал, как можно защитить ребенка и себя от утопления.

Во-первых, Евгений Олегович отмечает, что тонут люди совсем не так, как в фильмах. Все с точностью наоборот: не будет криков о помощи и всплесков воды. Человек уйдет на дно быстро и тихо.

Также, на спасение у вас не будет времени медленно бежать по пляжу, как это делали "Спасатели Малибу" - для реакции есть меньше минуты.

Помимо этого, естественно, что нужно следить за своим ребенком. Спасатели, которые есть на пляжах или у бассейнов делать этого не должны. Тем более, там же не один ребенок и взрослый.

Как же обезопасить себя в воде? Евгений Комаровский поделился 5-ю навыками, которые могут спасти вашу жизни, когда вы находитесь в воде.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский рассказал, как правильно выбирать солнцезащитные очки для ребенка.