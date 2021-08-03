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Чтобы не было сухости: Комаровский рассказал, как ухаживать за кожей малыша летом

Чтобы не было сухости: Комаровский рассказал, как ухаживать за кожей малыша летом
Обновлено 12:40 Сегодня Телеграф Фото: pexels

Известно, что кожа - многофункциональный орган, который защищает организм от механических повреждений, воздействия неблагоприятных факторов, обеспечивает терморегуляцию и иммунный надзор, принимает участие в обмене веществ. Кожа выполняет барьерную функцию: с одной стороны, не допускает патогенные факторы внутрь организма, а с другой - предупреждает потерю жидкости и других необходимых для организма веществ.

Однако барьерная функция у детей, особенно у новорожденных и детей раннего возраста, несовершенна и формируется постепенно по мере роста организма в течение первых двух лет жизни. Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в Инстаграме рассказал, что пересыхание кожи ребенка делает ее очень чувствительной к неблагоприятным факторам окружающей среды.

Помощь ребенку в критической ситуации: Комаровский рассказал, что делать в этом случае (инфографика)

Терять влагу кожа может, в первую очередь, от дефицита жидкости в организме, пишет врач. Также от высокой температуры окружающей среды или избытка одежды, переохлаждения (при низких температурах нарушается кровообращение в коже), сухости воздуха (относительная влажность воздуха, которым дышит ребенок, ниже 40 %), а также от использования гигиенических средств (мыло, шампуни и т. д.), не предназначенных для детского возраста.

Что можно посоветовать?

  • Поддерживать в помещении оптимальные параметры температуры и влажность воздуха (температура 18–22 °С, относительная влажность - 40–70 %), используя для этого регуляторы систем отопления и увлажнители воздуха.

  • При наличии патологических потерь жидкости (понос, рвота, потливость, одышка, сухой и теплый воздух) не допускать обезвоживания и предлагать ребенку достаточное количество жидкости для питья.

  • Использовать для ухода за ребенком средства (мыла, шампуни, пенки, гели для купания, влажные салфетки и т. д. и т. п.), ориентированные исключительно на применение в детском возрасте.

  • Рационально относиться к количеству детской одежды.

  • Регулярное купание - это не только способ гигиенического ухода, но и процедура, способствующая увлажнению кожи.

  • Своевременное применение безопасных и эффективных косметических средств, увлажняющих кожу и предотвращающих потери ею влаги (например, на основе растительных масел или декспантенола). В условиях современного жилья, когда повреждающие кожу факторы практически невозможно полностью исключить, увлажняющие кожу средства должны использоваться профилактически.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, какие солнцезащитные очки могут эффективно защитить зрение у ребенка.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Дети, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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