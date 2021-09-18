От Харькова до Черновцов: в каких регионах ситуация с коронавирусом хуже всего
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 29
В лидерах по количеству новых больных и летальных исходов оказался Харьков
В Украине несколько дней подряд фиксируют более 6 тысяч случаев коронавируса за сутки. Такие показатели последний раз были еще весной, что может говорить об очень скором усилении карантинных ограничений.
"Телеграф", ссылаясь на данные карты СНБО, сообщает, в каких регионах ситуация с COVID-19 хуже всего.
Так, за сутки наибольшее число больных зафиксировали в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), Одесской (399) областях и г. Киев (416).
Наивысшее число летальных исходов также было в Харьковской области — там за 17 сентября умерли 12 человек. В Черновицкой области смертей от коронавируса было 8, в Одесской области — 6, во Львовской, Запорожской областях и Киеве — 5 смертей.
По числу активных больных по состоянию на 18 сентября в лидерах снова оказалась Харьковская область (5 816). Затем идут Киев (5 467), Львовская область (5 046), Одесская область (4 764), Черновицкая область (3 854).
При этом по количеству занятых кроватей с кислородом (аппаратами ИВЛ) в лидерах оказалась Черновицкая область — там заняты 525 коек из 925 возможных (в процентном соотношении — 56,8%). Затем идут Тернопольская (39,9%) и Харьковская (39,4%) и Винницкая (39,4%) области. Замыкает пятерку областей с высоким уровнем занятости коек с кислородом Луганская область (39%).
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине четыре западных региона оказались в шаге от "красной" зоны карантина. В этих западных регионах большая загруженность больничных коек.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-