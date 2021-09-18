От Харькова до Черновцов: в каких регионах ситуация с коронавирусом хуже всего

В лидерах по количеству новых больных и летальных исходов оказался Харьков

В Украине несколько дней подряд фиксируют более 6 тысяч случаев коронавируса за сутки. Такие показатели последний раз были еще весной, что может говорить об очень скором усилении карантинных ограничений.

"Телеграф", ссылаясь на данные карты СНБО, сообщает, в каких регионах ситуация с COVID-19 хуже всего.

Так, за сутки наибольшее число больных зафиксировали в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), Одесской (399) областях и г. Киев (416).

Наивысшее число летальных исходов также было в Харьковской области — там за 17 сентября умерли 12 человек. В Черновицкой области смертей от коронавируса было 8, в Одесской области — 6, во Львовской, Запорожской областях и Киеве — 5 смертей.

По числу активных больных по состоянию на 18 сентября в лидерах снова оказалась Харьковская область (5 816). Затем идут Киев (5 467), Львовская область (5 046), Одесская область (4 764), Черновицкая область (3 854).

Данные СНБО

При этом по количеству занятых кроватей с кислородом (аппаратами ИВЛ) в лидерах оказалась Черновицкая область — там заняты 525 коек из 925 возможных (в процентном соотношении — 56,8%). Затем идут Тернопольская (39,9%) и Харьковская (39,4%) и Винницкая (39,4%) области. Замыкает пятерку областей с высоким уровнем занятости коек с кислородом Луганская область (39%).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине четыре западных региона оказались в шаге от "красной" зоны карантина. В этих западных регионах большая загруженность больничных коек.