Допраздновались: после Дня города в Мелитополе больше некуда класть ковидных больных

Городские власти обеспокоены ростом заболеваемости, однако его связь с проведением массовых праздничных мероприятий отрицают

Несмотря на предупреждения медиков о том, что осенью Украину накроет третья "коронавирусная" волна и следует принять меры по предупреждению заболеваемости, к этой проблеме в некоторых городах отнеслись "философски" – то есть, чему быть, того не миновать. И продолжали жить активной жизнью, как и в благополучные докоронавирусные времена.

Праздник удался на славу

Так в Мелитополе Запорожской области в последний уикэнд сентября традиционно отмечается День города. Благодаря децентрализации город буквально на глазах меняется в лучшую сторону, потому и праздники здесь задумываются и проводятся яркие и масштабные. Не изменили этому принципу и в этот раз. Даже больше: 237-ю годовщину "Медового города" растянули на целую неделю, чтобы в каждом микрорайоне прошли "мини-праздники". Насыщенными выдались и выходные: "Мелитополь сегодня превратился в город сплошного праздника. Ярмарки, территории вкусной еды, торжества, звездный футбол и главный концерт с участием народной артистки Украины Тины Кароль — таким будет первый день празднования Дня города 25 сентября" – сообщал сайт Мелитопольского городского совета.

Хедлайнером концерта была Тина Кароль

Кроме того, здесь успели торжественно отметить 100-летие городского краеведческого музея, провести перенесенный из-за весеннего локдауна Всеукраинский фестиваль духовой и эстрадной музыки "Таврійські сурми", спортивный чемпионат, V Молодежный фестиваль национальных культур "Віра. Надія. Любов". Был еще ряд менее помпезных событий.

Программа праздника была насыщенной

Только увидев анонсированную программу празднования, многие мелитопольцы выражали обеспокоенность, как это скажется на здоровье горожан, будучи уверенными, что ношение масок и дистанция в полтора метра на таких мероприятиях не соблюдается. Городские власти тревоги не выражали, хотя и призывали соблюдать меры безопасности индивидуально.

Койки стоят в коридорах больницы

И вот результат: в первую неделю октября в городе уже заполнена инфекционная больница, которую срочно реконструировали зимой и весной в разгар коронавируса. И не только она. Койки с пациентами размещают в коридорах. "На сегодня госпиталь в Мелитополе расположен в четырех зданиях: инфекционной больницы, бывшего детского санатория, инфекционном отделении бывшей Центральной районной больницы, а также в терапевтическом отделении бывшего гинекологического корпуса роддома" — сообщил и.о. начальника Мелитопольского городского отдела охраны здоровья Сергей Селевич.

Свежая сводка по коронавирусу

С 7 октября прием пациентов в стационар ковидных госпиталей Мелитополя приостановлен, и новых больных временно будут отвозить в соседний пгт Акимовка – там по решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС открыт госпиталь на 70 коек.

Критическую ситуацию подтверждает и директор Многопрофильной больницы интенсивных методов лечения Лариса Сапрыкина: "Уровень смертности высокий. Количество умирающих — 3-4 человека в сутки. И это, по большей части, люди от 70 до 90 лет". По словам медика, пациентов доставляют в больницу поздно, после нескольких дней лечения дома, из-за чего они сразу попадают в реанимационное отделение. К тому же, практически все они имеют различные хронические заболевания, осложняющие течение болезни.

Впрочем, не на камеру и анонимно местные медработники сообщили "Телеграфу", что, по их мнению, реальная картина заболеваемости скрывается властями и количество заболевших горожан гораздо больше. "Очень тяжелая обстановка! И если бы меньше врали везде и уже бы закрыли все давно, то было бы легче. Вот смотрите: у нас получено более 200 положительных результатов тестов, а в Запорожье, в область, уходит информация, что только у 15 человек подтвержден коронавирус" – так заявил один из терапевтов.

Горожане болеют, болеют целыми семьями, при этом, не сразу догадываясь, что у них COVID-19. Большинство считает, что это обычная простуда и не спешат обращаться к врачу, особенно, если есть возможность остаться или работать дома. Примечательно, что есть желающие вакцинироваться и есть вакцины, вот только им не всегда удается "встретиться". Некоторые горожане признаются, что давным-давно записались на прививку от коронавируса у семейных врачей, но приглашения на укол так и не получили.

Праздники проходят – больные остаются

Примечательно, что руководители и медверхушка города не склонны считать, что именно многолюдные праздники стали причиной роста заболеваний – якобы, такой рост заражения начался после 1 сентября, как только дети пошли в школу. Лариса Сапрыкина как профессиональный эпидемиолог, комментируя журналистам ситуацию, сказала, что следовало принимать превентивные меры раньше и жестче. Тогда тем более удивительно, почему День города не отметили скромнее?

На концерт "звезд" пришли тысячи зрителей

А вот часть горожан именно в массовых гуляниях видит причину аншлага в ковидных больницах: "Погуляли знатно — теперь выгребаем и возмущаемся. Разве это не прогнозировалось? Да только кто слушал!", "Мне кажется, пора обязательным пунктом в контракт вставлять требование о показе ролика про ковид в начале и конце концерта, о необходимости масок, дистанции и прочего".

Какая связь между массовыми мероприятиями и заражениями ковидом?

Стоит отметить, что в подобной ситуации сейчас находится и областной центр. Запорожье свой именной праздник отмечает в первую субботу октября и гуляет так до следующих выходных, на которые приходится традиционная Покровская ярмарка, казацкие забавы на острове Хортица, концерты местных творческих коллективов и гостей, масса развлекательных мероприятий, праздничный салют и фейерверк. Кстати, на главном концерте нынче должен был выступить Pianoбой.

Зрители были без масок Зрители были без масок Зрители были без масок

Покровскую ярмарку уже накануне решено было отменить из-за карантина и ради экономии средств. К тому же, совсем недавно Запорожье лишилось своего градоначальника – Владимир Буряк подал в отставку, ссылаясь на пошатнувшееся здоровье. При том, что Запорожская область вплотную подошла к критериям "красной" зоны эпидопасности, скорее всего, ни концертов, ни других гуляний в эти октябрьские дни в городе не будет.

Маршрутки берут с боем

А у мелитопольцев появилась новая проблема – как добраться на работу, в учебное заведение, на занятия кружков и секций, а также в лечебные учреждения, которые с недавних пор сосредоточены на одной из окраин города. Дело в том, что с 7 октября на транспорте (а в Мелитополе существуют только маршрутные микроавтобусы) решением городской комиссии по ТЭБ и ЧС введены жесткие ограничения. Маршрутки теперь ходят по графику: с 6 до 9 утром и с 16 до 19 вечером. В иное время можно передвигаться пешком или на такси.

Кроме того, чтобы попасть в транспортное средство, надо предъявить ковидные сертификаты или негативные результаты ПЦР-тестов, учащимся следовало иметь справки из учебного заведения. Но теория, как обычно, не совпала с практикой: даже те, кто вакцинирован дважды, не все обзавелись бумажными сертификатами, у кого-то не сработала "Дія", школьников не успели снабдить справками. Кто-то вообще оказался не в курсе нововведений. Да и самих микроавтобусов выехало на маршруты гораздо меньше, чем обычно.

Школьникам нужны... справки, что они учатся

В результате в первый же день на остановках наблюдались столпотворения и скандалы, горожане в соцсети жаловались, что водители массово отказывают в перевозке детям без справок и те вынуждены мерзнуть на улице. "Я с дальнего конца города утром не мог уехать на работу, — жалуется Михаил. – У меня есть сертификат, но одни маршрутки не брали стоячих пассажиров, другие, наоборот, были забиты под завязку и проезжали без остановки мимо нас. Таксисты за то же расстояние брали с пассажира тройную плату". Сегодня мужчине повезло – их с женой подвез знакомый на авто, но он переживает, что будет в следующие дни, так как платить дважды в день по 15 гривен за проезд он не готов.

Во второй половине дня в местном сегменте Фейсбука появились призывы 8 октября прийти под стены мэрии, чтобы выразить свой протест против транспортных ограничений. Много ли желающих придет протестовать и главное, принесет ли это позитивные результаты – неизвестно.

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