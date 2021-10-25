"Когда мне позвонили из реанимации – я сразу все понял: жена умерла от коронавируса"

Вакцинация – одна из самых надежных мер противостояния пандемии "короны", однако и она не всегда может уберечь от трагичного исхода

Несколько дней назад в "Фейсбуке" встретился печальный пост жителя Днепра: "Моя жена умерла. Ей было всего 47 лет. Проклятый ковид. Вакцинирована синоваком, двумя дозами, еще летом. Заболела в Турции на отдыхе. Вернулась в Украину, 12 дней в больнице и все — нет человека. Rip". Под этими трагичными словами Александра Анатольева – две фотографии очень красивой женщины и несколько тысяч комментариев и перепостов.

Где подхватила инфекцию — неизвестно

Ежедневно Украина теряет от коронавирусных осложнений по 300-600 человек. И пока одни люди занимают очереди в пунктах вакцинации, другие решительно отказываются от бесплатного укола. У "антиваксеров" множество объяснений, от совсем бредовых вроде чипизации через прививку — до опасений, не навредит ли вакцина их здоровью. "А вы даете гарантию, что я точно не заболею коронавирусом? Если нет – то какой смысл прививаться?" – доказывают они. "А знаете, что вакцинированные тоже умирают?" – приводят еще один довод. "Вот от уколов и умирают!" – стращают третьи.

Да, производители медпрепаратов не дают 100-процентной гарантии каждому отдельно взятому человеку, уберечь может только коллективный иммунитет – поясняют медики. Потому каждый случай заболевания или смерти привитого человека следует рассматривать индивидуально. Например, в некоторых случаях выясняется, что на самом деле сертификат о вакцинации купленный. Так недавно в аэропорту подлинность своих сертификатов не удалось доказать экс-нардепу Надежде Савченко и ее сестре Вере, вернувшимся из-за рубежа.

"Телеграф" связался с Александром Анатольевым для уточнения обстоятельств трагедии.

"Жена моя вакцинировалась в июле-августе в обычной нашей поликлинике, — рассказывает вдовец, подтверждая журналисту свои слова сканом сертификата с указанием медучреждения, фамилии врача, дат вакцинации и мокрыми печатями. – Ну а потом в сентябре они поехали с подружкой в Турцию. Подружка тоже вакцинированная. Жена специально сделала желтый сертификат для выезда. И там уже, в Турции, ей стало плохо во время отдыха".

На сертификате - мокрые печати

Впрочем, точно ли супруга заразилась на курорте, Александр не знает. Он считает, что жена, скорее всего, там подхватила штамм "Дельта", который проявляет себя за 1-3 дня. Однако женщина, приехав, объяснила, что, возможно, заразилась еще на родине, потому что накануне поездки почувствовала першение в горле. "Если бы она не вакцинированная была и сделала ПЦР-тест перед вылетом, то, может быть, и не уехала бы" – вздыхает собеседник. Но сослагательного наклонения нет: теперь ничего не узнать и не изменить…

"Уже там Ирине стало плохо — температура поднималась, горло болело, диарея началась – все симптомы коронавируса. Когда она вернулась, может, конечно, надо было раньше в больницу обратиться, но мы обратились в медицинскую компанию, те приехали, сделали тест – коронавирус подтвердился. Потом семейный врач велела сдать кровь на анализ. Сделали, результат оказался тревожным и врач направила жену в больницу".

А подруга переболела легко!

Добиваться госпитализации или долго искать свободную койку не пришлось. Александр подчеркивает, что все события происходили очень быстро: жена в понедельник приехала, во вторник сдали один анализ, в среду — другой, в четверг увезли в больницу. "Ее сразу положили, причем в реанимацию, потому что ей плохо было. Сразу дали концентратор. А во вторник ее перевели на искусственную вентиляцию легких. И в понедельник следующей недели она уже умерла".

Последний раз любимую Александр Анатольев видел в пятницу, когда необходимо было делать компьютерную томографию. Потом еще пару дней супруги общались по переписке.

"У нас было такое видение развития болезни, что все это завершится благополучно. Я был уверен, что ее "поколбасит, поломает", потом придется долго восстанавливаться. Но не умрет же ж, потому что дважды вакцинирована! Я был готов доставать для нее какие угодно лекарства. В пятницу лечащий врач сказал: "Нужно купить ремдесивир" – им внутривенно делают инъекции или капельницу ставят. Оно недешевое, 10 тысяч стоит. Я купил ей, все это сделали. Последняя доза была во вторник, когда она уже была на ИВЛ".

От медиков хотят услышать пояснения

Мужчина вспоминает, что болезнь совершенно лишила Ирину сил. Пока она была дома – пол понедельника, вторник, среду и пол четверга – видно было, что ей очень тяжело двигаться. И удивляется безразличию медиков: ему, как человеку, контактному с тяжелобольной коронавирусом, даже не предложили провериться на заражение, сделать ПЦР-тест. Сам же он в тот момент находился в стрессовом состоянии.

Один из симптомов коронавируса – панические атаки. По словам Александра, у жены также наблюдались панические настроения. И по рекомендации врача он купил ей успокоительное лекарство. "Знаете, я жене написал целое послание со словами "Держись, все будет хорошо!". Только передать его не успел, ее положили на ИВЛ. Самое интересное, что они с подружкой вместе ездили, подружка привита той же самой вакциной, в той же поликлинике. Она тоже заболела коронавирусом, но в легкой форме. Они же жили в одном номере. Но она 9 дней переболела, на 10-й день ей семейный врач сказал, что все уже в порядке".

"Корону" мы не побеждаем…

Александр пытается найти причины, которые могли бы настолько усугубить состояние здоровья жены. Якобы, у нее были только "синие вены на ногах", "панкреатит, как у многих людей" и в зимний сезон она легко подхватывала простуды.

При том, что заболели Ирина с подругой в Турции, они беспрепятственно вернулись самолетом в Украину. "Она там парацетамол покупала и сбивала температуру. Я спросил "Как доехали?" – "Доехали все нормально, выпустили". Такие у нас проверяльщики и там, и тут. Я уже себя корю: может, надо было сразу там сказать, что заболела? У нее была страховка от ковида. И за лечение принялись бы безотлагательно там? – терзает себя вопросом днепрянин. — Я даже не представлял, что так может закончиться. Думал, ну, полежит-поболеет. Даже когда она в кому впала, считал, что, да, реабилитация затянется… Мы ее вытянем, восстановим. Но чтобы она умерла – даже мысли такой не было".

Среди массы комментариев к печальному известию встретился и такой, написанный днепровским медиком: "По достоверным источникам знаю, что не вакцинирована умершая, зачем писать ерунду!".

Днепровский медик уверяет, что Ирина не была вакцинирована

Деликатное предположение о том, что супруга могла не делать укол, а воспользоваться услугой продавцов поддельных сертификатов, Александр Анатольев напрочь отвергает.

"Я сторонник того, что если что-то можно получить бесплатно – в том числе и вакцинацию с сертификатом, то зачем платить за это деньги? Мы прививались со сдвигом в месяц: я привился в июне первый раз, потом вакцинировался второй раз в июле, а она первый, в одном и том же медицинском учреждении у нас на микрорайоне "Тополь". Второй раз она вакцинировалась в августе. Перенесла вакцинацию легко, без каких-либо побочек. И первый раз жена не жаловалась, и после ее второго раза мы поехали на дачу заниматься своими делами – все было благополучно. Не могу сказать, что мы полностью расслабились после прививки, но были достаточно спокойны, что обезопасили себя".

По его расчетам, почерпнутым из интернета, получалось, что после второй прививки антитела вырабатываются примерно через неделю, а в случае жены прошло более месяца – вторая прививка была 7 августа, отдыхать она улетела 20 сентября. Успокаивала и такая информация: в Германии 66-летний мужчина с 90-процентным поражением легких 23 дня пролежал в коме и выздоровел. У Ирины же сатурация падала до 83-82%. Рентген показал двустороннее воспаление легких. Компьютерная томография подтвердила: 70% поражения легких. "По утрам я привозил в больницу гигиену для жены, а вечером звонил в реанимацию узнать состояние Ирины. В воскресенье мне сказали, что улучшение есть, сатурация 90-95% поднялась. А когда мне позвонили из реанимации – я сразу понял, что жена умерла. Потому что в других случаях они сами не звонят…" – вспоминает тут жуткий день Александр.

Возникают сомнения в качестве вакцины

Осознание некоторых моментов приходит спустя время. Когда Александр говорил с врачами о перспективах: "хорошо, "корону" мы побеждаем, а потом жену надо будет из комы выводить", то сразу и не понял, почему на него смотрят с состраданием. А потому что "корону" мы не побеждаем". Видимо, и сама пациентка больницы не предполагала, как все серьезно. Перед тем, как впасть в кому, она написала мужу, что врачи ее не переводят из реанимации в палату, потому что там… нет мест. То ли ее так пытались успокоить, то ли она сама уже плохо оценивала ситуацию из-за кислородного голодания мозга?

Прививка защищает - убеждаются многие

Свой пост мужчина разместил, чтобы о кончине любимой супруги известить ее друзей и знакомых, которым он не смог позвонить. Снимки подобрал самые красивые, с одной из фотосессий в Турции. Отозвались и выразили соболезнования бывшие одноклассники из-за рубежа и совсем незнакомые люди. Объясняет: "Моя цель была в этом, а антиваксеры воспользовались этим для своей пропаганды, доказывая, что, вот видите, и привитые умирают".

Доверять или не доверять медицине – личное дело каждого. Но на тысячи благополучных случаев выпадает также один непредсказуемый…

Ранее "Телеграф" рассказывал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом на Днепропетровщине.