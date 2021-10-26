"Чупакабры" или "вовкулаки" - кто устраивает набеги в села Закарпатской области?

Загадочное убийство оленей на Закарпатье: тушу в 100 кг перекинули через высокий забор Экопарка

О том, что на территорию села Синевир Межгорского района Закарпатской области повадился какой-то хищный зверь, который ломает сараи для скота и губит животных, "Телеграф" рассказывал в начале этого года. Тогда один из селян обнаружил на своем подворье нескольких овец с перегрызенным горлом, которых кто-то выволок из запертого хлева, покорежив обшивку из профнастила.

Металлическая обшивка хлев не защитила

Оказалось, что наведывались хищники и в другие дворы, где расправлялись с овечками и кроликами. Люди, хорошо знакомые с повадками разных животных, считают, что вероятнее всего, это были дикие волки, которые учили охотиться свой молодняк.

Ворота в хлев сломали, овец задрали

Но в комментариях к посту и фотографиям, которые тогда разместил в Фейсбуке частный предприниматель, основатель здешнего Экопарка "Волчья долина" Юрий Тюх, обсуждались и медведи, и рыси, и диковинный зверь чупакабра, а кое-кто был уверен, что такой урон частным хозяйствам могли нанести только… люди.

Юрий Тюх переживает, что погибли матерые самцы лани европейской

А в этот раз пострадали и питомцы самого Юрия Тюха, Экопарк которого с волками разных пород, тиграми, львами, бизонами, ламами, верблюдами и другими копытными находится на околице села Синевир по соседству с одноименным Национальным природным парком — в последние дни здесь погибли один за другим два красавца оленя.

Рану на боку оленя расклевали вороны

"Первым пострадал олень – самец лани европейской, — рассказывает Юрий. – Он весит добрую сотню килограммов, у него большие рога, однако кто-то его перекинул или перетащил через трехметровый забор на расстояние 15 метров от вольера. А через сутки мертвым оказался еще один самец, но тот остался в загоне".

Второй убитый олень остался в вольере

Причем определить их убийцу по характеру ран оказалось сложно. "Как таковых проникающих ран не было, только травмы от ударов, — объясняет мужчина. – Например, таким ударом его мог бы убить медведь. Вот только медведь не мог бы перелезть через такой забор из сетки-рабицы. Точнее, если бы он залез, то погнул бы эту сетку сверху. А еще там бы сверху остались клочки шерсти. Ну и потом вороны расклевали рану на туше оленя".

На шкуре оленя остались странные следы

Увидев сообщение Юрия Тюха, люди начали выдвигать свои предположения. Вот, к примеру, напасть на оленя могла бы рысь – они водятся в здешних карпатских лесах. Однако, как объясняет специалист по животному миру, рысь не обладает таким мощным ударом, она могла бы поцарапать, разодрать кожу оленя до крови. А в данном случае крови не было. "Да и как бы она затащила на забор тушу взрослого оленя?" – отвергает такой вариант собеседник.

Кто покусился на таких красавцев?

Опять же, подозрения, что на красивое животное покусился кто-то из людей – беспочвенны. "Я было тоже это предположил, но специально делал вскрытие. Думал, может кто его из ружья застрелил? Но нет раны от пули или дроби! А вручную человек бы его не поймал в вольере. С одной стороны, в одиночку это нереально, и даже несколько человек его бы не смогли поймать. Знаю это потому, что надо было делать оленю прививки, так если даже его за рога поймаешь, то и вдвоем не удержишь. Может еще с первым бы такое удалось проделать – он более ручной был, а второй – совсем дикий".

Кроме оленей есть и другие копытные

По мнению Юрия, из диких животных на роль убийцы никто не подходит, и люди, вроде бы, ни при чем. "Я бы сказал, что это вовкулак был – но такого нет", — мрачно шутит мужчина. Стоит напомнить, что в славянской мифологии "вовкулаком" называют чудовище, человека-оборотня, обладающего сверхъестественной способностью превращаться в волка. "Пресловутая чупакабра в этот раз не подходит – она меньшего размера и только кровь пьет. Хотя здесь неподалеку, в Калачаве, две недели назад опять какой-то зверь "хозяйничал" – у людей губил и кур, и кроликов, и овец. Он, видимо, где-то поблизости обитает".

Олени в Экопарке - любимцы публики

Оба погибших оленя были самыми крупными представителями этого вида, альфа-самцами, которые покрывали самок в стаде. Когда он погиб, "титул" перешел ко второму, а теперь и его нет. Есть на территории Экопарка и видеокамеры. Вот только, получается, что днем они охватывают весь вольер, а ночью "не тянут".

Оленей приходится оберегать по ночам

Чтобы не случилось новой беды, Юрий минувшую ночь охранял вольеры с ружьем, постреливал в воздух, отпугивая хищников". А заодно посоветовал односельчанам по возможности поодиночке в темное время суток не ходить, чтобы не подвергать себя опасности.

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