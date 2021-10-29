Укр

"Спутник" не спасает: оккупированная Донетчина обгоняет остальную Украину по смертям от COVID-19

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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На подконтрольной правительству территории Донецкой области умерло вдвое меньше людей, чем на оккупированной "ДНР" территории Новость обновлена 29 октября 2021, 14:20
На подконтрольной правительству территории Донецкой области умерло вдвое меньше людей, чем на оккупированной "ДНР" территории

Больницы в ОРДО переполнены ковидными больными даже с учетом высокой смертности

На подконтрольной российским боевикам территории Донецкой области фиксируются рекорды по количеству умерших ковидных больных, — за последние сутки там от коронавируса погибло 93 человека.

"Телеграф" решил сравнить показатели непризнанной квазиреспублики и украинских областей насчет COVID-19.

Смертность от болезни в ОРДО намного выше, чем в любом из подконтрольных Киеву регионов. Так, лишь за предыдущие сутки (28 октября) наибольшее количество скончавшихся из-за "короны" было зарегистрировано на Одесчине — 77 человек. 

Часть Донецкой области, свободная от российских оккупантов, также показывает высокие показатели по заболеваемости, однако вместе с тем смерть наступает намного реже — за предыдущие сутки лишь умерли лишь 39 человек.

Свежая статистика по смертям от "короны" в Украине
Свежая статистика по смертям от "короны" в Украине

Общее количество смертей, представленной в статистике разительно отличается: по состоянию на утро 29 октября на оккупированной территории Донетчины от коронавируса погибло 6624 человека. Подконтрольная же Киеву часть области отчитывается лишь о 3318 пациентах, которые не смогли победить ковид.

Общий показатель количества заражений немного выше на подконтрольной части Донетчины: с начала пандемии здесь зарегистрировано 126031 случай "короны". В оккупированных "ДНР" районах за все время коронавирус подхватило 85931 человек, хотя даже сами жители территории признают — показатели значительно занижают.

Суточная заболеваемость, к слову, тоже значительно отличается — но уже опять не в пользу боевиков. Подконтрольная Киеву часть Донецкой области лишь единожды за последнюю волну COVID-19 перешагнула за отметку в 1300 новых случаев в день — 24 октября было зафиксировано 1380 больных. В ОРДО же несколько недель на постоянной основе регистрируется от 1200 до 1400 новых инфицированных. Для сравнения можно взять данные за сутки 28 октября: на оккупированной "ДНР" территории — 1357 больных, в целом на Донетчине — 1149.

Судя по всему, российская вакцина "Спутник V" не помогает оккупантам противостоять коронавирусу, тем более дельта-варианту.

Информацию о смертности на оккупированных территориях даже местные жители воспринимают весьма критически:

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в ОРДО от коронавируса начали умирать даже местные "фронтовые медики" — их не спасла даже вакцинация российскими препаратами.

Теги:
#Смертность #Донбасс #Коронавирус #ОРДЛО #Covid-19
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