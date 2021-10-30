Жаждущие прививок от "короны" удерживали медиков в пункте вакцинации, пришлось вмешаться полиции (видео)

За день в центре привили 370 человек

Ивано-Франковск, который с 30 октября перешел в "красную" зону, оказался в центре скандала, связанного с вакцинацией. Так, в пятницу, 29 октября, в одном из местных центров иммунизации после его закрытия медиков не пускали домой непривитые горожане.

Об инциденте сообщил местный ресурс "Галка".

Как оказалось в ТРЦ "Панорама PLAZA" в пятницу работало две медицинских бригады. Несмотря на то, что желающих сделать прививку было много, вакцин на всех не хватило.

За день работы врачи использовали все 370 доз различных препаратов, которые были им доступны. Новой партии, к сожалению, им не подвезли. Когда же настало время закрывать центр вакцинации, возмущенные жители Ивано-Франковска отказались выпустить медиков из здания.

По словам г-жи Лилии, одной из пришедших вакцинироваться в ТРЦ 29 октября, часть людей отстояла в очереди по три-четыре часа. При этом вожделенной прививки им так и не досталось.

"Я пришла в 16:00 — отпросилась с работы. Никто нам заранее не сказал, что каких-то вакцин не хватает", — отметила женщина, подчеркнув, что не винит медиков.

Сами же врачи было вынуждены вызвать полицейских, чтобы закончить конфликт и наконец-то разойтись по домам. Чуть позже в КП "Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи" даже прокомментировали сложившуюся ситуацию.

"Обращаемся к жителям и гостям города: медицинские работники работают для вас и с вами, но они являются обычными людьми, мамами, дочками и женами. И местами — просто уставшими и заработавшимися людьми. Такими же, как и вы все", — отметили на Facebook-странице учреждения.

Инцидент в центре вакцинации вызвал резонанс среди местных жителей, которые поделились своими впечатлениями в соцсетях:

К слову, без казусов в центрах вакцинации не обходится в различных областях Украины. Как уже рассказывал "Телеграф", на днях киевлянам антивакцинатор устроил проповедь о "вживлении цифровых кодов" прямо в очереди на вакцинацию.