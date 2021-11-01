Впечатления от ситуации в ковидной больнице: "Там реально слышишь запах смерти"

На "экскурсию" Николая Колесника и двух журналистов пустили с условием двойной вакцинации и в костюмах индивидуальной защиты

Казалось бы, после полутора лет пандемии и ежедневных сводок с "коронавирусного фронта" уже не должно остаться сомневающихся в существовании этой страшной болезни. Но нет, по-прежнему часть людей упорно твердит: "Ковида нет, это барановирус", "Корона" не страшнее гриппа", "Это СМИ нагнетают панику", "Болезнь распыляют с воздуха", "Неизвестно, что в той вакцине намешано", "Вакцинация — чипизация", "На нас наживаются фармкомпании", "Все, кто привился, умрут через 2-3 года", "Я ем чеснок и закаляюсь, у меня хороший иммунитет" и т.д.

Устав в реальной жизни и в соцсетях дискутировать с антивакцинаторами и приверженцами теории "всемирного заговора фармацевтов", экс-депутат Криворожского горсовета, куратор батальона "Кривбасс", известный волонтер Николай Колесник решил посетить инфекционную больницу, чтобы лично увидеть "ковидных" пациентов и по возможности пообщаться с ними, а затем рассказал об этом в своей авторской программе "Тема" на местном телевидении. Вместе с ним на ответственную "экскурсию" отважились и журналисты Первого городского телеканала Виталий Кваша и Кузьма Иеговский.

Впечатлениями об этом визите Николай Колесник поделился также с "Телеграфом".

Николай Колесник рассказал горожанам о том, что увидел сам

"С просьбой разрешить нам попасть к ковидным больным, я обратился через руководителя горздравотдела к главному врачу инфекционной больницы, — рассказывает Николай Юрьевич. – Объяснил им, что необходимо показать больницу изнутри, а любой комментарий вне ее пределов – это просто бессмысленная дискуссия между "ваксами" и "антиваксами". Согласие было получено при условии, что и сам Колесник, и операторы-корреспонденты дважды вакцинированы и имеют настоящие (собеседник делает ударение на этом слове) сертификаты, подтверждающие прививки.

На ИВЛ из 10 человек выживают один-два

Визитеры пообщались с главврачом медучреждения, узнали от него статистику коронавирусных больных. "Но все эти сухие цифры не впечатляют без реальной картинки. А вот от нее я и спустя несколько дней остаюсь под впечатлением" – говорит мужчина. Потом им принесли стандартные защитные медицинские костюмы для работы в ковидных отделениях – комбинезоны, бахилы, перчатки, экраны, дезинфекцию. Посоветовали раздеться до футболок, предупредив: "Вы не замерзнете, мы гарантируем".

Николая Колесника и журналистов облачили в костюмы защиты

"Через полчаса я понял – действительно не замерзнем, потому что в этом не дышащем облачении я уже был мокрым. Мы сразу пошли в палаты интенсивной терапии и в реанимацию. И вот тут, когда ты видишь людей, которые находятся с интубацией на искусственной вентиляции легких, и знаешь статистику, что из 10 человек выживают 1-2, то понимаешь, что не все выйдут из этого состояния".

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Криворожанина потрясло, как вокруг находящихся в тяжелом состоянии людей суетятся врачи в комбинезонах, масках, очках, защитных экранах, постоянно проходя через дезинфекцию, ведь у каждого пациента надо постоянно следить за несколькими показаниями жизнедеятельности по приборам. Колесник обратил внимание, что практически никто из больных не лежит на спине – только на боку или даже на животе, чтобы лучше проходила вентиляция легких. И, понятное дело, что их надо регулярно переворачивать, чтобы не образовывались пролежни.

Больные лежат на боку или на животе

"Представляете, есть люди с избыточным весом, которых девочка-медсестричка с собственным весом 50 кг не перевернет с живота на бок. И когда они втроем-вчетвером переворачивают такого пациента, берут анализы – мы это все снимали. Врачи сами говорили: "Снимайте, это реально должны видеть люди".

В палате интенсивной терапии

Николай Колесник уточняет, что эти кадры должны видеть "сытые рожи с "Ролексами" в телевизоре, которые дают оценку состоянию медицины и сложившейся ситуации, не понимая, о чем они говорят". И возмущается, что в Украине буквально единицы людей, которые просто по велению сердца надевали защитные костюмы и направлялись в отделения, где лечат заболевших COVID-19, чтобы получить важную и правдивую информацию и донести ее до обывателей. "Бывает, что фрагменты снимают врачи или пациенты на телефон, но вот так полноценно с камерой не снимал никто". Он советует чиновникам: "Переоденься, пойди с ними, покажи, что там происходит. Так нет, они боятся. А там ты реально слышишь запах смерти!".

"Антиваксы" сродни тем, кто в 2014-м останавливал наши колонны солдат

В палатах и в отделении интенсивной терапии съемочная группа пообщалась с мужчинами и женщинами, которые даже на трехминутный разговор не могли снять кислородные маски, начинали задыхаться уже после пары предложений. "И вот такой человек тебе на камеру говорит: "Люди, вакцинируйтесь! Я провтыкал, простите. Я не знаю – поеду я на 1 этаж в реанимацию или в морг…", — вспоминает Колесник. — Мы больше 10 человек опросили, узнали их впечатления. Знаете, если раньше я с "антиваксами" вступал в дискуссии, то теперь просто хочется послать их всех в "пешее путешествие", потому что в больницах люди реально находятся на грани жизни и смерти".

Пациенты жалеют, что не вакцинировались раньше

Мужчина обращает внимание на такую деталь: под инфекционкой в течение дня стоят по 20-30 легковушек – это родственники пациентов привозят лекарства, необходимые вещи и "тормозки" с домашней едой. "А в палатах людям совсем не до "покушать", им бы просто "подышать". Подышать для того, чтобы выжить. А выжить хочется всем".

Татьяна Мариненко не может без кислорода

Всего больных, по словам Колесника, на тот момент в больнице было 198 человек, из них вакцинированных всего 5-7%, но с оговоркой: неизвестно, может, кто-то из них купил сертификат о вакцинации. На таких у Колесника большой "зуб": "Вот эти твари, которые покупают сертификаты, в первую очередь, ломают статистику — объективную, научную статистику, когда можно делать какие-то выводы. Очень мягкая статья Уголовного Кодекса за вот эти все липовые сертификаты. Потому что цена жизни – смерть".

Медики борются за каждую жизнь

Собеседник рассказывает, что "инфекционка" находится в центре города и граничит с парком, где продолжает бурлить жизнь: там музыка, шашлыки, компании, мамочки с колясками. "А здесь — концентрация боли. И эту боль, когда человек задыхается, ты чувствуешь физически, — эмоционально передает свои впечатления человек, который хорошо знаком и с фронтовыми событиями с самого начала вторжения российских войск на Донбасс. — Ты стоишь в этом костюме – с тебя пот течет, ты мокрый, и тебе хочется показать, как на износ работают медики. И хочется показать, что антиваксы похожи на тех долбо*бов, которые с иконами останавливали наши колонны солдат в 2014 году под Донецком, и тоже говорили про Конституцию, про права, а потом получали в лидеры Моторол, Гиви, Пушилиных – всю эту пи*доту. Они хотят, чтобы Украина пропала".

Это не в Бергамо, а в Кривом Роге – в родном городе президента

Возмущен Колесник и недееспособностью руководства страны: "Только Офис президента тоже оторвался от жизни! Потому что асфальтом, который они укладывают и постят эти фоточки красивые, ковид не лечится! Когда вбабахали 90% ковидного фонда в асфальт, а потом рассказываете, что у вас вынужденно два завода по кислороду стали на регламентные работы – ребята, бл**ь, это вы в защитных костюмах должны ходить по ковидным отделениям, а не я!".

Тела умерших от ковида в морге пакуют в черные мешки

Криворожские добровольцы побывали и в морге, куда за ночь привезли 3 тела в черных пластиковых мешках. "Я возле них записывал интервью для того, чтобы видели, что это не в Италии, не в Бергамо, это в Кривом Роге – в родном городе президента! Где у нас по четвертому кругу строится три стадиона, а вся медицинская система стоит раком, потому что из городского бюджета 200 миллионов потратили на преодоление вируса ковида, а с НСЗУ нам дали дулю с маком! Вот когда Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Андрей Ермак наденут эти костюмы и пойдут в реанимацию, вот тогда я начну им верить. А пока я им не верю!".

Хоронить приходится родных и друзей

У нас за день, по факту, Иловайск по потерям

Когда Николай Колесник анонсировал свой визит в больницу, к нему с просьбами обратились десятки людей, чьи близкие там находятся на лечении: "У меня мама лежит на 3 этаже", "У меня папа лежит на 2-м", "Николай Юрьевич, узнайте, что там нужно, попросите им больше внимания…". Все эти просьбы запали ему в душу. При этом, кроме "инфекционки", пациентов с COVID-19 принимали еще 5 больниц и в трех готовились создать 450 дополнительных койко-мест. "Все спрашивают про лекарства больным. Но там основное лекарство – это кислород. В стране с ним перебои, но у нас он есть, город им обеспечивает. А вот если вдруг где случится ЧП с электричеством и в ковидной больнице не окажется генератора – это страшно: концентраторы перестанут работать, прекратится подача кислорода, что станет смертельным для людей".

Главное "лекарство"- это кислород

Сейчас в Кривом Роге 7 пунктов массовой вакцинации, 23 стационарных пункта и 14 мобильных групп, готовых выезжать к коллективам более 30 человек. "Но люди вакцинируются почему — чтобы пойти в ресторан, попасть в промтоварный магазин, сесть в поезд, улететь загорать… Они не понимают, что если себя не берегут, так хоть стариков бы своих поберегли. Потому что молодые может как-то и "пропетляют", а вот старики с болезнью не справятся, и бабушки-дедушки не передадут своих знаний и любви внукам, – переживает сурового вида мужчина, в течение года лишившийся своих родителей – правда, не от коронавируса. – Пока еще ничего не придумали лучше, чем вакцинация, и вакцинированных нет и не было в реанимации в Кривом Роге аж ни разу".

За 2 часа визита Колесник взмок от пота до нитки

"У нас за день, по факту, Иловайск по потерям" — считает куратор батальона "Донбасс", участник событий под Иловайском. Тогда, согласно данным Военной прокуратуры от 2015 года, украинские силовики потеряли не менее 459 человек убитыми и около 180 пропавшими без вести. (По официальным данным на август 2021 года, в так называемом "иловайском котле" погибли 366 украинских военных и добровольцев, сотни были ранены). Судя по последним октябрьским дням, болезнь продолжает идти в атаку…

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