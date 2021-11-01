Впечатления от ситуации в ковидной больнице: "Там реально слышишь запах смерти"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 19
На "экскурсию" Николая Колесника и двух журналистов пустили с условием двойной вакцинации и в костюмах индивидуальной защиты
Казалось бы, после полутора лет пандемии и ежедневных сводок с "коронавирусного фронта" уже не должно остаться сомневающихся в существовании этой страшной болезни. Но нет, по-прежнему часть людей упорно твердит: "Ковида нет, это барановирус", "Корона" не страшнее гриппа", "Это СМИ нагнетают панику", "Болезнь распыляют с воздуха", "Неизвестно, что в той вакцине намешано", "Вакцинация — чипизация", "На нас наживаются фармкомпании", "Все, кто привился, умрут через 2-3 года", "Я ем чеснок и закаляюсь, у меня хороший иммунитет" и т.д.
Устав в реальной жизни и в соцсетях дискутировать с антивакцинаторами и приверженцами теории "всемирного заговора фармацевтов", экс-депутат Криворожского горсовета, куратор батальона "Кривбасс", известный волонтер Николай Колесник решил посетить инфекционную больницу, чтобы лично увидеть "ковидных" пациентов и по возможности пообщаться с ними, а затем рассказал об этом в своей авторской программе "Тема" на местном телевидении. Вместе с ним на ответственную "экскурсию" отважились и журналисты Первого городского телеканала Виталий Кваша и Кузьма Иеговский.
Впечатлениями об этом визите Николай Колесник поделился также с "Телеграфом".
"С просьбой разрешить нам попасть к ковидным больным, я обратился через руководителя горздравотдела к главному врачу инфекционной больницы, — рассказывает Николай Юрьевич. – Объяснил им, что необходимо показать больницу изнутри, а любой комментарий вне ее пределов – это просто бессмысленная дискуссия между "ваксами" и "антиваксами". Согласие было получено при условии, что и сам Колесник, и операторы-корреспонденты дважды вакцинированы и имеют настоящие (собеседник делает ударение на этом слове) сертификаты, подтверждающие прививки.
На ИВЛ из 10 человек выживают один-два
Визитеры пообщались с главврачом медучреждения, узнали от него статистику коронавирусных больных. "Но все эти сухие цифры не впечатляют без реальной картинки. А вот от нее я и спустя несколько дней остаюсь под впечатлением" – говорит мужчина. Потом им принесли стандартные защитные медицинские костюмы для работы в ковидных отделениях – комбинезоны, бахилы, перчатки, экраны, дезинфекцию. Посоветовали раздеться до футболок, предупредив: "Вы не замерзнете, мы гарантируем".
"Через полчаса я понял – действительно не замерзнем, потому что в этом не дышащем облачении я уже был мокрым. Мы сразу пошли в палаты интенсивной терапии и в реанимацию. И вот тут, когда ты видишь людей, которые находятся с интубацией на искусственной вентиляции легких, и знаешь статистику, что из 10 человек выживают 1-2, то понимаешь, что не все выйдут из этого состояния".
Криворожанина потрясло, как вокруг находящихся в тяжелом состоянии людей суетятся врачи в комбинезонах, масках, очках, защитных экранах, постоянно проходя через дезинфекцию, ведь у каждого пациента надо постоянно следить за несколькими показаниями жизнедеятельности по приборам. Колесник обратил внимание, что практически никто из больных не лежит на спине – только на боку или даже на животе, чтобы лучше проходила вентиляция легких. И, понятное дело, что их надо регулярно переворачивать, чтобы не образовывались пролежни.
"Представляете, есть люди с избыточным весом, которых девочка-медсестричка с собственным весом 50 кг не перевернет с живота на бок. И когда они втроем-вчетвером переворачивают такого пациента, берут анализы – мы это все снимали. Врачи сами говорили: "Снимайте, это реально должны видеть люди".
Николай Колесник уточняет, что эти кадры должны видеть "сытые рожи с "Ролексами" в телевизоре, которые дают оценку состоянию медицины и сложившейся ситуации, не понимая, о чем они говорят". И возмущается, что в Украине буквально единицы людей, которые просто по велению сердца надевали защитные костюмы и направлялись в отделения, где лечат заболевших COVID-19, чтобы получить важную и правдивую информацию и донести ее до обывателей. "Бывает, что фрагменты снимают врачи или пациенты на телефон, но вот так полноценно с камерой не снимал никто". Он советует чиновникам: "Переоденься, пойди с ними, покажи, что там происходит. Так нет, они боятся. А там ты реально слышишь запах смерти!".
"Антиваксы" сродни тем, кто в 2014-м останавливал наши колонны солдат
В палатах и в отделении интенсивной терапии съемочная группа пообщалась с мужчинами и женщинами, которые даже на трехминутный разговор не могли снять кислородные маски, начинали задыхаться уже после пары предложений. "И вот такой человек тебе на камеру говорит: "Люди, вакцинируйтесь! Я провтыкал, простите. Я не знаю – поеду я на 1 этаж в реанимацию или в морг…", — вспоминает Колесник. — Мы больше 10 человек опросили, узнали их впечатления. Знаете, если раньше я с "антиваксами" вступал в дискуссии, то теперь просто хочется послать их всех в "пешее путешествие", потому что в больницах люди реально находятся на грани жизни и смерти".
Мужчина обращает внимание на такую деталь: под инфекционкой в течение дня стоят по 20-30 легковушек – это родственники пациентов привозят лекарства, необходимые вещи и "тормозки" с домашней едой. "А в палатах людям совсем не до "покушать", им бы просто "подышать". Подышать для того, чтобы выжить. А выжить хочется всем".
Всего больных, по словам Колесника, на тот момент в больнице было 198 человек, из них вакцинированных всего 5-7%, но с оговоркой: неизвестно, может, кто-то из них купил сертификат о вакцинации. На таких у Колесника большой "зуб": "Вот эти твари, которые покупают сертификаты, в первую очередь, ломают статистику — объективную, научную статистику, когда можно делать какие-то выводы. Очень мягкая статья Уголовного Кодекса за вот эти все липовые сертификаты. Потому что цена жизни – смерть".
Собеседник рассказывает, что "инфекционка" находится в центре города и граничит с парком, где продолжает бурлить жизнь: там музыка, шашлыки, компании, мамочки с колясками. "А здесь — концентрация боли. И эту боль, когда человек задыхается, ты чувствуешь физически, — эмоционально передает свои впечатления человек, который хорошо знаком и с фронтовыми событиями с самого начала вторжения российских войск на Донбасс. — Ты стоишь в этом костюме – с тебя пот течет, ты мокрый, и тебе хочется показать, как на износ работают медики. И хочется показать, что антиваксы похожи на тех долбо*бов, которые с иконами останавливали наши колонны солдат в 2014 году под Донецком, и тоже говорили про Конституцию, про права, а потом получали в лидеры Моторол, Гиви, Пушилиных – всю эту пи*доту. Они хотят, чтобы Украина пропала".
Это не в Бергамо, а в Кривом Роге – в родном городе президента
Возмущен Колесник и недееспособностью руководства страны: "Только Офис президента тоже оторвался от жизни! Потому что асфальтом, который они укладывают и постят эти фоточки красивые, ковид не лечится! Когда вбабахали 90% ковидного фонда в асфальт, а потом рассказываете, что у вас вынужденно два завода по кислороду стали на регламентные работы – ребята, бл**ь, это вы в защитных костюмах должны ходить по ковидным отделениям, а не я!".
Криворожские добровольцы побывали и в морге, куда за ночь привезли 3 тела в черных пластиковых мешках. "Я возле них записывал интервью для того, чтобы видели, что это не в Италии, не в Бергамо, это в Кривом Роге – в родном городе президента! Где у нас по четвертому кругу строится три стадиона, а вся медицинская система стоит раком, потому что из городского бюджета 200 миллионов потратили на преодоление вируса ковида, а с НСЗУ нам дали дулю с маком! Вот когда Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Андрей Ермак наденут эти костюмы и пойдут в реанимацию, вот тогда я начну им верить. А пока я им не верю!".
У нас за день, по факту, Иловайск по потерям
Когда Николай Колесник анонсировал свой визит в больницу, к нему с просьбами обратились десятки людей, чьи близкие там находятся на лечении: "У меня мама лежит на 3 этаже", "У меня папа лежит на 2-м", "Николай Юрьевич, узнайте, что там нужно, попросите им больше внимания…". Все эти просьбы запали ему в душу. При этом, кроме "инфекционки", пациентов с COVID-19 принимали еще 5 больниц и в трех готовились создать 450 дополнительных койко-мест. "Все спрашивают про лекарства больным. Но там основное лекарство – это кислород. В стране с ним перебои, но у нас он есть, город им обеспечивает. А вот если вдруг где случится ЧП с электричеством и в ковидной больнице не окажется генератора – это страшно: концентраторы перестанут работать, прекратится подача кислорода, что станет смертельным для людей".
Сейчас в Кривом Роге 7 пунктов массовой вакцинации, 23 стационарных пункта и 14 мобильных групп, готовых выезжать к коллективам более 30 человек. "Но люди вакцинируются почему — чтобы пойти в ресторан, попасть в промтоварный магазин, сесть в поезд, улететь загорать… Они не понимают, что если себя не берегут, так хоть стариков бы своих поберегли. Потому что молодые может как-то и "пропетляют", а вот старики с болезнью не справятся, и бабушки-дедушки не передадут своих знаний и любви внукам, – переживает сурового вида мужчина, в течение года лишившийся своих родителей – правда, не от коронавируса. – Пока еще ничего не придумали лучше, чем вакцинация, и вакцинированных нет и не было в реанимации в Кривом Роге аж ни разу".
"У нас за день, по факту, Иловайск по потерям" — считает куратор батальона "Донбасс", участник событий под Иловайском. Тогда, согласно данным Военной прокуратуры от 2015 года, украинские силовики потеряли не менее 459 человек убитыми и около 180 пропавшими без вести. (По официальным данным на август 2021 года, в так называемом "иловайском котле" погибли 366 украинских военных и добровольцев, сотни были ранены). Судя по последним октябрьским дням, болезнь продолжает идти в атаку…
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что появилась новая мутация коронавируса, которая угрожает Украине.
- Дата публикации
-
- Категория
-