Украина – первая в мире по смертям от COVID-19: в каких областях умирают чаще всего

За все время пандемии больше всего людей от COVID-19 умерло в Киеве

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 700 летальных исходов среди больных коронавирусом. В антилидерах смертности оказался Киев и Полтавщина, хотя больше всего случаев было в Одесской области. При этом среди стран мира наша страна по количеству смертей очутилась на первом месте.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга "СОТА" СНБО Украины.

За прошедшие сутки больше всего смертей от коронавируса было в Киеве — здесь умерли 60 пациентов. В Полтавской области летальных исходов в течение суток было 57, а еще 56 смертей зафиксировали во Львовской области. Также многие люди умерли от коронавируса в Херсонской (48) и Хмельницкой (42) областях.

При этом больше всего новых случаев коронавируса за предыдущие сутки зафиксировали в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и г. Киев (1738).

По данным системы мониторинга worldometers, по состоянию на 10 утра вторника, 2 ноября, Украина оказалась на первой строчке мирового списка по количеству смертей от коронавируса. Стоит отметить, что ситуация может измениться, ведь в таблице обновились данные не всех стран. В частности, нет России, которая еще несколько дней назад имела значительно более высокие показатели смертности, чем в Украине.

Данные сайта Worldometers

За все время пандемии в Украине от COVID-19 умерло 68 727 граждан. Больше всего летальных случаев зафиксировали в Киеве — 6 268 человек, Днепропетровской области — 5 943 человека, Харьковской области — 4739, Львовской области — 4602.

Данные по количеству летальных исходов от COVID-19

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