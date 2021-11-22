Спасти не успели: на Волыни пенсионер покончил с собой спустя три недели лечения от COVID-19

Предварительная причина смерти — самоубийство.

В селе Боголюбы, что неподалеку от Луцка, 78-летний мужчина выпрыгнул из окна четвертого этажа "ковидной" больницы и погиб на месте.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что мужчина родом из Львовской области. Он поступил в больницу около трех недель назад в тяжелом состоянии и с сопутствующими болезнями. К ИВЛ его не подключали, но несмотря на это, ему постоянно требовался кислород.

Как рассказал его сосед по палате, погибший поздно вечером подошел к окну, открыл его и прыгнул вниз. Остановить его никто не успел, поскольку все произошло за считанные секунды.

Сразу после происшествия на улицу выбежал дежурный врач, однако мужчина уже был мертв.

Известно, что незадолго до гибели он общался со своей дочерью. Теперь полиция будет выяснять, могло ли это как-либо повлиять на принятое ним решение.

Врачи больницы рассказывают, что тяжелая форма коронавируса нередко вызывает подавленное состояние, которое может длиться более месяца.

Кроме того они говорят, что также нередки случаи астении, которая может затянуться на два или три месяца. Для этого явления характерны быстрая утомляемость, неустойчивость настроения, нетерпеливость, нарушение сна и непереносимость громких звуков, яркого света или резких запахов.

Как сообщалось ранее, в Днепре подросток вколол себе инсулин, порезал шею и живот, а затем выпрыгнул из окна второго этажа. Теперь за его жизнь борются врачи.