Укр

В Мариуполе в заброшенном доме обнаружили полуразложенный труп мужчины: что известно (фото)

Автор
Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Затерянный дом, где обнаружили труп мужчины Новость обновлена 25 ноября 2021, 14:24
Затерянный дом, где обнаружили труп мужчины

Очевидно, мужчину забили до смерти, а его изуродованное тело спрятали подальше от населенного пункта.

В городе Мариуполь, что на Донетчине, случайно обнаружили тело умершего мужчины. Труп уже начал разлагаться, так что эксперты пришли к выводу, что пролежал он в таком состоянии около месяца.

Об этом в четверг, 25 ноября, сообщает издание Mrpl.city, ссылаясь на собственные источники.

Согласно имеющимся данным, событие произошло несколько недель назад на территории микрорайона Черемушки.

"Близкие погибшего приступили к поискам только накануне и в результате установили, что в день смерти их родственник находился в компании нескольких человек. Вместе они распивали спиртные напитки, а после его жестоко убили, забив до смерти. Кто-то из присутствовавших на тот момент случайно проговорился, что в ходе потасовки мужчина умер, поэтому его решили спрятать в заброшенном доме", – отмечается в сообщении.

Ночью 25 ноября подозреваемых к трагической гибели мужчину задержали правоохранители.

Как в комментарии отмечает местный депутат Артем Саркисян, в последнее время криминогенная ситуация на территории вышеуказанного микрорайона ухудшилась. Местные постоянно жалуются на то, что по улицам царит преступность: людей бьют, процветает попойка.

Сейчас делом по убийству мужчины занимаются представители полиции. Следствие продолжается.

Фото от Mrpl.city:

Правоохранители фиксируют информацию об обнаруженном трупе
Правоохранители фиксируют информацию об обнаруженном трупе
Умерший мужчина на территории заброшенного дома
Умерший мужчина на территории заброшенного дома
Труп мужчины, которого нашли в заброшенном доме
Труп мужчины, которого нашли в заброшенном доме

Напомним, как в Беларуси из морга загадочно исчез труп человека, который за три месяца так и не нашли. При этом правоохранители не дают родственникам никаких объяснений, почему о деле "забыли".

Теги:
#Мариуполь #Смерть #Труп #Донецка область
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