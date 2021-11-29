"Спутник" не помогает": в Донецке начали продавать кислород по заоблачным ценам (фото)
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В Украине стоимость отдельных фармацевтических позиций почти в два раза меньше
На территории оккупированного Донецка взлетела стоимость медицинского кислорода. Вероятно, на фоне растущей паники из-за коронавируса "Омикрон" повысились и цены на одно из популярных лекарств, которое применяют при лечении.
Подробности рассказывает "Телеграф", опираясь на фото из местных Telegram-пабликов.
На оккупированной территории Донецкой области в качестве валюты используются российские рубли. Но даже при конвертировании и сравнивании цен в Украине все равно более выгодные цены, нежели в захваченном "ДНР" Донецке.
К примеру, оккупанты за обычный кислородный баллон на 13 литров с мягкой маской просят 580 рублей (около 200 гривен). В Украине подобные баллончики стоят немного дороже, но при этом у них больший объем (17 литров).
Препарат "Хумира", который является цитокином и приписывается пациентам с COVID-19 для регуляции реакций иммунитета на коронавирус, имеется в аптеках ОРДЛО. За него просят 23000 рублей (это около 8200 гривен). На подконтрольной же Киеве территории Украины лекарство можно купить в среднем за 6-7 тысяч гривен (зависит от аптеки и производителя).
Но самая большая "дичь" происходит с большими кислородными концентраторами.
Аппарат типа JAY-5А, рассчитанный на подачу от 1 до 5 литров кислорода в минуту, оккупанты предлагают людям за 72500 рублей (чуть больше 26 тысяч гривен). Его "собрат" JAY-10, аккумулирующий до 10 литров кислорода в минуту, стоит в Донецке 144 тысячи рублей (почти 52 тысячи гривен).
На подконтрольной же Киеве территории такие аппараты стоят на порядок дешевле. Первую позицию можно найти за 17-18 тысяч гривен, вторую — за 30-32 тысячи.
С тем, что в оккупации дорого болеть коронавирусом, соглашаются даже сами местные жители. При этом они же и отмечают, что другого выхода кроме как платить, у них нет.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что госпитализация при коронавирусе положена не всем пациентам. В Минздраве объяснили, кого могут не забрать в больницу.
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