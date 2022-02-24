Укр

ВСУ отвоевали Счастье: у россиян десятки убитых

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Украинцы дали серьезный отпор путинским воякам Новость обновлена 24 февраля 2022, 10:00
Украинцы дали серьезный отпор путинским воякам

О потерях в рядах ВСУ не сообщается

Украинская армия, несмотря на массовую атаку российских военнослужащих, смогла достойно отразить их нападение на город Счастье Луганской области. Противник понес значительные утраты.

Об этом оперативно сообщает "Телеграф", ссылаясь на Центр стратегических коммуникаций и информбезопасности.

"При попытке нападения уничтожена техника и убито около 50 врагов, — сообщают официальные каналы и подчеркивают: — Счастье в наших руках!"

О жертвах или раненых среди украинских военнослужащих пока не сообщается.

Следует отметить, что первые атаки на Счастье начались еще за несколько дней до официального вторжения путинской армии в Украину. Так, населенный пункт обстреляли ракетами еще 21 февраля, в результате чего была повреждена Луганская ТЭС, сотни жителей остались без электричества и воды. Некоторые из снарядов попали в жилые дома, но обошлось без жертв.

При этом оккупанты не успокоились и продолжили атаковать на следующие сутки. Под прицельным огнем вновь оказалось жилье местного населения, а также трансформатор.

После того, как Путин фактически объявил Украине войну, жителям подконтрольной Украине Луганщины предложили на время покинуть родные места для собственной безопасности.

К сожалению, по информации МВС, боевикам "ЛНР" и российским военнослужащим удалось совместными силами захватить два небольших села в Луганской области.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Донбасс #Счастье
Украинцы дали серьезный отпор путинским воякам
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ВСУ отвоевали Счастье: у россиян десятки убитых
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