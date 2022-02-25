Российские оккупанты накрыли огнем пограничников в Запорожской области
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Россия продолжает атаковать Украину.
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по пограничникам в Запорожской области.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"В 4.25 российский агрессор, предварительно, нанес ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский Посад" в Запорожской области", — сказано в сообщении.
В результате атаки среди пограничников есть погибшие и раненые.
Отметим, Украина второй день защищается от российских оккупантов. Ранним утром 25 февраля российские наемники начали стрелять по Киеву.
В то же время начался обстрел аэропорта в Ровно.
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал Ставку Верховного главнокомандующего и объявил всеобщую мобилизацию
По состоянию на конец первого дня полномасштабной войны РФ с Украиной, по предварительным данным, погибли 137 украинцев, 316 ранены.