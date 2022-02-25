Укр

Российские оккупанты накрыли огнем пограничников в Запорожской области

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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ГПСУ Новость обновлена 25 февраля 2022, 07:03
ГПСУ

Россия продолжает атаковать Украину.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по пограничникам в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В 4.25 российский агрессор, предварительно, нанес ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский Посад" в Запорожской области", — сказано в сообщении.

В результате атаки среди пограничников есть погибшие и раненые.

Отметим, Украина второй день защищается от российских оккупантов. Ранним утром 25 февраля российские наемники начали стрелять по Киеву.

В то же время начался обстрел аэропорта в Ровно.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал Ставку Верховного главнокомандующего и объявил всеобщую мобилизацию

По состоянию на конец первого дня полномасштабной войны РФ с Украиной, по предварительным данным, погибли 137 украинцев, 316 ранены.

Теги:
#Россия #Запорожская область #ГПСУ
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