ВСУ остановили прорыв России под Черниговом: появились фото подбитой техники
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Российские военные отступили
Бойцам Вооруженных сил Украины удалось сдержать наступление российских военных под Черниговом в ночь на пятницу, 25 февраля.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины показал фото трофейной вражеской военной техники, сообщает "Телеграф".
Отмечается, что столкновения были на всем Черниговском направлении, и под самим Черниговом тоже.
Но украинские защитники заставили врага отступить от Чернигова в сторону Седнева и из Городни в направлении Семеновки.
Удалось получить контроль над военной техникой противника и документами с личными данными россиян.
В сети показали фото захваченной техники России:
Как сообщал "Телеграф", ранее украинские военные подорвали несколько мостов в Киевской области, чтобы сдержать наступление российской армии.