Укр

ВСУ остановили прорыв России под Черниговом: появились фото подбитой техники

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Военная техника противника досталась украинцам в качестве трофея Новость обновлена 25 февраля 2022, 08:49
Военная техника противника досталась украинцам в качестве трофея

Российские военные отступили

Бойцам Вооруженных сил Украины удалось сдержать наступление российских военных под Черниговом в ночь на пятницу, 25 февраля.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины показал фото трофейной вражеской военной техники, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что столкновения были на всем Черниговском направлении, и под самим Черниговом тоже.

Но украинские защитники заставили врага отступить от Чернигова в сторону Седнева и из Городни в направлении Семеновки.

Направления, куда отступили российские военные, на карте
Направления, куда отступили российские военные, на карте

Удалось получить контроль над военной техникой противника и документами с личными данными россиян.

В сети показали фото захваченной техники России:

ВСУ захватили военную технику России под Черниговом
ВСУ захватили военную технику России под Черниговом

Как сообщал "Телеграф", ранее украинские военные подорвали несколько мостов в Киевской области, чтобы сдержать наступление российской армии.

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