ВСУ остановили прорыв России под Черниговом: появились фото подбитой техники

Российские военные отступили

Бойцам Вооруженных сил Украины удалось сдержать наступление российских военных под Черниговом в ночь на пятницу, 25 февраля.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины показал фото трофейной вражеской военной техники, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что столкновения были на всем Черниговском направлении, и под самим Черниговом тоже.

Но украинские защитники заставили врага отступить от Чернигова в сторону Седнева и из Городни в направлении Семеновки.

Направления, куда отступили российские военные, на карте

Удалось получить контроль над военной техникой противника и документами с личными данными россиян.

В сети показали фото захваченной техники России:

ВСУ захватили военную технику России под Черниговом

Как сообщал "Телеграф", ранее украинские военные подорвали несколько мостов в Киевской области, чтобы сдержать наступление российской армии.