В Луганской области во время обстрелов женщина родила младенца (фото)
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Украинские военные мастерски отражали атаку врага, когда у женщины начались схватки
В пятницу, 25 февраля, в Старобельске на Луганщине одна из местных жительниц родила ребенка, находясь в бомбоубежище. При этом российские захватчики активно обстреливали населенный пункт, хотя оккупировать его им так и не удалось.
Подробности на своей Facebook-странице сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.
По его словам, беременная женщина находилась в подвале Старобельского роддома, где скрывалась от российских снарядов вместе с другими пациентками и врачами.
"Ради таких малышей ВСУ сейчас борются за Украину независимость и мирную жизнь!" — сказал Гайдай, публикуя снимок новорожденного.
Следует добавить, что первоначально информацию о "рождение под грохот канонад" подал врач Роман Чередниченко.
Судя по всему, ребенок родился здоровым. Пол младенца не раскрывают.
Напомним, что вторжение России в Украину произошло утром 24 февраля дает разрешение на ввод войск только на Донбассе.
Армия захватчика несет многочисленные потери. За два неполных дня войны погибло более 2800 русских солдат и офицеров.
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