В Луганской области во время обстрелов женщина родила младенца (фото)

Украинские военные мастерски отражали атаку врага, когда у женщины начались схватки

В пятницу, 25 февраля, в Старобельске на Луганщине одна из местных жительниц родила ребенка, находясь в бомбоубежище. При этом российские захватчики активно обстреливали населенный пункт, хотя оккупировать его им так и не удалось.

Подробности на своей Facebook-странице сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

По его словам, беременная женщина находилась в подвале Старобельского роддома, где скрывалась от российских снарядов вместе с другими пациентками и врачами.

"Ради таких малышей ВСУ сейчас борются за Украину независимость и мирную жизнь!" — сказал Гайдай, публикуя снимок новорожденного.

Следует добавить, что первоначально информацию о "рождение под грохот канонад" подал врач Роман Чередниченко.

Судя по всему, ребенок родился здоровым. Пол младенца не раскрывают.

Напомним, что вторжение России в Украину произошло утром 24 февраля дает разрешение на ввод войск только на Донбассе.

Армия захватчика несет многочисленные потери. За два неполных дня войны погибло более 2800 русских солдат и офицеров.