Людей вывозят "зелеными коридорами", а армия продолжает уничтожать врага: какая ситуация вокруг Херсона

Эвакуированные населенные пункты находятся в Бериславском районе

В Херсонской области, которая стала одним из регионов вторжения российских оккупантов в Украину, часть населения євакуировали через "зеленій коридор" сквозь технику противника.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута. Это жители Веселого и Козацкого. Всего в них жили суммарно более 6 тысяч человек. Их перевезли в Новую Каховку. Он отметил, что первые 30 человек сами пешком дошли до ГЭС, откуда их направили в город.

"Всего сквозь колонны оккупантов пройдет 6 автобусов с мирными жителями", — написал Лагута.

Люди расселялись у родных и друзей, а часть — в общежитиях заведений профтехобразования. На очереди — эвакуация жителей Тягинки. Там идут боевые действия. Ведутся переговоры, не решен вопрос — куда везти людей — в Херсон или Береслав. Как сообщил Лагута, для херсонцев и жителей области открыли едины контакт центр:

0501109107

0552701361

Обращаться также можно в Телеграм — https://t.me/gromadakherson.

На Херсонщине также готовится эвакцуация Зеленовки, Рожновки, Инженерного и населенных пунктов возле них.

Южное направление — одно из "горячих" на фронтах борьбы с российскими оккупантами.

Ранее "Телеграф" писал, что на Херсонщине у оккупантов отобрали новейшее вооружение — зенитный комплекс "Панцирь".