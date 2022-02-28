Ударили по полной: в Сумской области уничтожено около сотни единиц российской техники (видео)

Украинская армия одержала еще одну огромную победу

Российские военнослужащие, уже в течение нескольких суток не оставлявшие в покое жителей Сумской области, частично ликвидированы. В частности, колонна техники вблизи городка Лебедин, по которой ВСУ нанесли прицельный удар из воздуха.

Видеозаписью попадания поделился глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

По его словам, было разбито около сотни единиц техники российского оккупанта. Как сообщают местные власти Лебединщины, наши защитники использовали для операции беспилотник "Байрактар".

"Уничтожены 96 танков и 20 систем "Град", — отчитался председатель Лебединской ОТГ Александр Бакликов.

Также есть информация о восьми "погибших" бензовозах противника.

Гражданского населения рядом с местом удара не было.

Пока в этом регионе, по информации "Телеграфа", еще остаются отдельные группы российских военнослужащих, однако их численность значительно сократилась.

Отметим, что перед этим "Байрактар" также успешно ликвидировал российский "Бук" в Киевской области. Никакие оккупационные системы противовоздушной обороны россиянам не помогли.

Кроме этого "Телеграф" писал о том, сколько сбитых российских самолетов находится на счету знаменитого "киевского привидения" по состоянию на 28 февраля.