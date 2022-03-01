Везла раненого племянника: российские террористы расстреляли врача на Киевщине

Женщина везла раненного племянника.

На шестой день войны российские оккупанты продолжают обстреливать города Украины. Кроме того, захватчики начали устраивать целый террор и расстреливать безоружных мирных жителей.

Так, 1 марта российские оккупанты убили врача Марину Калабину. Ее машину расстреляли, когда она везла раненого племянника в больницу из села Кухари Киевской области.

Об этом сообщает глава Минздрава Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

"Сегодня российские террористы унесли жизни медика – Марины Калабиной!!! Врача-анастезиолога Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии. Врача от Бога. Это изверги, террористы, и это точно не должно остаться безнаказанным!

Утром я обращался к российским медикам с призывом осудить действия тирана, выйти на площади с требованием остановить войну и оказаться в защите коллег, украинских медиков. Вечером – очередная смерть врача, и мои слова: идите вы оккупанты на х*й вместе со своим кораблем! Мы вам этого не простим!", — написал Ляшко.

Напомним, что в результате обстрела Киевской телевышки погибли 5 человек.

А из-за обстрелов центральной площади Харьков погибло 10 человек.