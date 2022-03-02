Враг бьет по Мариуполю: в больницах более сотни раненых граждан

За жизнь мирных жителей борются медики.

В Донецкой области вражеские войска сосредоточили усилия на захвате украинского города Мариуполь, однако все их попытки оказались тщетными. При этом от вражеских обстрелов пострадали мирные жители – таких людей уже сейчас 128 человек.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в Facebook.

По его словам, по городу 1 марта посреди дня российские оккупанты нанесли циничный удар с градов и ракет. Снаряды попали в жилые массивы, а особенно сильно пострадали Левый берег и Кировский массив.

В результате вражеских обстрелов в больницу с ранениями попали 128 человек мирного населения. Врачи беспрестанно пытаются спасти им жизнь.

"Сегодня наши дорогие и уважаемые военные Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и полка Азов также без сна и отдыха работают над тем, чтобы сохранить для будущего наш украинский Мариуполь. Мне нравится то настроение, которое есть у наших военных. В их глазах – мужество. В их сердце – злоба. Агрессия к тем, кто пришел на нашу землю и хочет забрать у нас будущее", — добавил мэр Мариуполя.

Мэр также отметил, что коммунальные службы делают все для того, чтобы в Мариуполе возобновилась мобильная связь и восстановили все остальные сектора жилищно-коммунальных услуг.

Последствия обстрелов со стороны российских оккупантов в Мариуполе

Ранее "Телеграф" сообщал, что под сильные удары со стороны россиян испытывает город Харьков, который 1 марта оккупанты обстреливали несколько раз. Утро в городе началось с прилета ракеты на центральную площадь в здание ОГА, а вечером обстрел продолжился. Захватчики целятся по гражданским объектам – попали в поликлинику, жилые дома. Число жертв неизвестно — только дневные теракты унесли жизни 15 граждан — и эта цифра не является окончательной, поскольку все завалы еще не разобраны.