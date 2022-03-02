Наличка "за голову" оккупанта: в Чернигове заплатили за нейтрализованных россиян (фото)
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За мертвых или живых оккупантов заплатили — не уточняется
Мэр Чернигова Владислав Артошенко исполнил свое обещание платить за обезвреженных врагов и их военных технику, — территориальная оборона получила вознаграждение за первых двух россиян.
Соответствующие фото опубликовало "Суспильне" со ссылкой на секретаря Черниговского горсовета Александра Ломако, сообщает "Телеграф".
Отмечается, что 2 марта городской голова выплатил $600 долларов (~18 тысяч гривен) за военного Дмитрия Опойкова и майора Леонида Щеткина.
Выплаты проходят после подтверждения командования подразделения.
В качестве доказательства в сети показали документы обоих россиян и выплаченные за них деньги. За взятие в плен или ликвидацию заплатили, — не уточняется.
Кроме того, глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус показал фото еще одного из российских солдат, — 23-летний Тимур погиб в бою на одной из ферм.
Напомним, что мэр Чернигова обещал по $300 за каждого взятого в плен или убитого россиянина, в то время как за БТР, БМП и танк можно получить 150-250 тысяч гривен.
Как сообщал "Телеграф", всего в боевых действиях в Украине погибло уже около шести тысяч россиян, при этом многих из них уже активно хоронят в рф.
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