Наличка "за голову" оккупанта: в Чернигове заплатили за нейтрализованных россиян (фото)

За мертвых или живых оккупантов заплатили — не уточняется

Мэр Чернигова Владислав Артошенко исполнил свое обещание платить за обезвреженных врагов и их военных технику, — территориальная оборона получила вознаграждение за первых двух россиян.

Соответствующие фото опубликовало "Суспильне" со ссылкой на секретаря Черниговского горсовета Александра Ломако, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что 2 марта городской голова выплатил $600 долларов (~18 тысяч гривен) за военного Дмитрия Опойкова и майора Леонида Щеткина.

Выплаты проходят после подтверждения командования подразделения.

В качестве доказательства в сети показали документы обоих россиян и выплаченные за них деньги. За взятие в плен или ликвидацию заплатили, — не уточняется.

Кроме того, глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус показал фото еще одного из российских солдат, — 23-летний Тимур погиб в бою на одной из ферм.

Напомним, что мэр Чернигова обещал по $300 за каждого взятого в плен или убитого россиянина, в то время как за БТР, БМП и танк можно получить 150-250 тысяч гривен.

Как сообщал "Телеграф", всего в боевых действиях в Украине погибло уже около шести тысяч россиян, при этом многих из них уже активно хоронят в рф.