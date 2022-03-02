Россияне нанесли ракетный удар по иностранному торговому судну в порту Николаева: подробности (видео)

Судно под флагом Бангладеш стояло в порту на якорной стоянке с 23 февраля

Военно-морские силы российской федерации, которая уже неделю ведет войну против Украины, в среду, 2 марта, нанесли ракетный удар по судну "BANGLAR SAMRIDDHU" (флаг Бангладеш), находящемуся в николаевском порту Ольвия на якорной стоянке № 363.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины на странице в соцсети Фейсбук.

"Одна ракета попала в надстройку, на судне начался пожар", — говорится в сообщении.

Для спасения экипажа к судну направлены 2 буксира.

"По предварительным данным, пострадавших нет", — отмечают в Администрации морпортов.

Судно "BANGLAR SAMRIDDHU" зашло в порт 23 февраля и находилось в ожидании погрузки, без возможности выхода в море из-за незаконных навигационных предупреждений (ПРИП) об ограничении судоходства от ВМС российской федерации.

Как сообщалось, это уже не первые преступные действия российского флота в Черном море. Так, 26 февраля, на третий день войны против Украины, россия захватила два гражданских корабля под флагами Украины, — на борту было почти 50 человек.