Укр

Разрушены дома, садик и военная часть: появилось видео обстрелянной оккупантами Ахтырки

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
38
Последствия вражеских обстрелов Ахтырки в Сумской области Новость обновлена 03 марта 2022, 03:12
Последствия вражеских обстрелов Ахтырки в Сумской области

Оккупанты не стесняются бить по жилым секторам.

Сумская область за седьмой день вторжения российских захватчиков потерпела несколько вражеских обстрелов и ударов. Оккупанты били из артиллерии, ракет и даже расстреливали эвакуационные автобусы.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook.

Больше всего обстрелов на Сумщине на этой неделе пришлось на Ахтырку, по которой враг нанес мощные артиллерийские удары. Была уничтожена военная часть, завалы которой разбирают до сих пор. Нанесены удары по жилым домам, детскому саду.

"Погибли дети, медики, гражданские люди, наши военнослужащие", — сообщил Живицкий.

На 2 марта город находится под контролем украинской армии. Жителей полностью снабдили медикаментами для наркозов и гемодиализа. Собрано много гуманитарных грузов.

Что касается жизнеобеспечения – свет есть во всем городе, газ, вода и канализация – почти повсюду. В районах, где были обстрелы, есть повреждения, они сейчас ремонтируются оперативно.

Последствия артиллерийских обстрелов Ахтырки
Последствия артиллерийских обстрелов Ахтырки

К сожалению, за минувшие сутки оккупантам удалось забрать город Тростянец Сумской области. Возле райотдела полиции, в самом центре Тростянца, стояла тяжелая огнеметная система залпового огня "Буратино". В центральной части стояли "Грады" и САУ.

А 2 марта благодаря ВСУ была уничтожена вражеская техника точечными ударами. Также удалось остановить вражеские колонны техники вокруг города.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские военные уничтожили в Сумской области колонны бронетехники и реактивной артиллерии оккупантов, которые били по области. Это удалось благодаря беспилотникам "Байрактар".

Теги:
#Украина #Россия #Сумская область #Война #Обстрелы #Відео
В основном в Украине гибнут молодые призывники
Украина
Не успевают вывозить своих погибших: Зеленский рассказал о потерях оккупантов в Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В основном в Украине гибнут молодые призывники
Не успевают вывозить своих погибших: Зеленский рассказал о потерях оккупантов в Украине
Дата публикации
Категория
Удары по Киеву
Оккупанты нанесли по Киеву ракетный удар: видео
Дата публикации
Категория
У россиян совсем скоро начнутся серьезные проблемы с финансами
В SWIFT назвали дату отключения российских банков
Дата публикации
Категория
МиГ-21 ВВС Румынии
У путина новые проблемы? В Черном море сбили самолет НАТО, вертолет-поисковик пропал
Дата публикации
Категория
россия продолжает войну против Украины и ее народа
Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но так и не могут продвинуться вглубь страны (обновляется)