Разрушены дома, садик и военная часть: появилось видео обстрелянной оккупантами Ахтырки

Оккупанты не стесняются бить по жилым секторам.

Сумская область за седьмой день вторжения российских захватчиков потерпела несколько вражеских обстрелов и ударов. Оккупанты били из артиллерии, ракет и даже расстреливали эвакуационные автобусы.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook.

Больше всего обстрелов на Сумщине на этой неделе пришлось на Ахтырку, по которой враг нанес мощные артиллерийские удары. Была уничтожена военная часть, завалы которой разбирают до сих пор. Нанесены удары по жилым домам, детскому саду.

"Погибли дети, медики, гражданские люди, наши военнослужащие", — сообщил Живицкий.

На 2 марта город находится под контролем украинской армии. Жителей полностью снабдили медикаментами для наркозов и гемодиализа. Собрано много гуманитарных грузов.

Что касается жизнеобеспечения – свет есть во всем городе, газ, вода и канализация – почти повсюду. В районах, где были обстрелы, есть повреждения, они сейчас ремонтируются оперативно.

Последствия артиллерийских обстрелов Ахтырки

К сожалению, за минувшие сутки оккупантам удалось забрать город Тростянец Сумской области. Возле райотдела полиции, в самом центре Тростянца, стояла тяжелая огнеметная система залпового огня "Буратино". В центральной части стояли "Грады" и САУ.

А 2 марта благодаря ВСУ была уничтожена вражеская техника точечными ударами. Также удалось остановить вражеские колонны техники вокруг города.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские военные уничтожили в Сумской области колонны бронетехники и реактивной артиллерии оккупантов, которые били по области. Это удалось благодаря беспилотникам "Байрактар".