Укр

Элитные десантники рф горят: видео после боев за Ирпень

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Уничтоженная военная техника рф Новость обновлена 03 марта 2022, 20:28
Уничтоженная военная техника рф

Оккупанты понесли потери в технике и живой сил

В воскресенье, 27 февраля, шли бои в Ирпене — городе, расположенном за чуть более чем 20 км до Киева. Российский оккупант был отбит на подступах к столице. Все же нормальную жизнь города восстанавливать придется не один день.

В четверг, 3 марта, в сети появилось видео того, как ВСУ уничтожила военную технику рф вместе с находящимися в них российскими военными.

"Бои за Ирпень! Элитные десантники горят как и вся русня! ВСУ наваливает", — подписано видео.

Напомним, что вот уже идет восьмой день войны, которую объявил Украине президент россии путин. Крупные и малые украинские города продолжают подвергаться артиллерийским, авиационным и ракетным обстрелам путинских войск, гибнут мирные жители, дети.

В четверг, 3 марта, оккупанты нанесли авиаудары по гражданским объектам в Чернигове, в результате чего погибли мирные жители. Известно, что в результате обстрела многоєтажного дома погибло 33 и ранено 18 человек.

Теги:
#Киевская область #Ирпень #ВСУ
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