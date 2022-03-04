Укр

Появилось видео с момента обстрела оккупантами Запорожской АЭС в Энергодаре

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Над всем миром повисла серьезная опасность Новость обновлена 04 марта 2022, 04:14
Над всем миром повисла серьезная опасность

Страна-агрессор ведет себя как самый ужасный террорист

Пожар на Запорожской атомной электростанции, находящейся в Энергодаре, приковал к себе внимание всего мира. Несмотря на то, что онлайн-трансляция с объекта прекращена — из-за жестоких боев, момент обстрела энергоблоков попал на видео.

Записью в Facebook поделился редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

По его мнению, такая тактика – это лишь часть из всего спланированного россией террора. Пока происходит попытка захватить контроль над ситуацией, ведь боевые действия сломать украинцев не смогли.

"Вчера, 3 марта, российская авиация уничтожила электроподстанции в Сумах, Харькове, Мариуполе. Теперь они провоцируют удар по крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, чтобы показать, что оставят вообще Украину без электричества", — подчеркивает Бутусов.

Он убежден, что на подобные террористические акты должен обратить внимание абсолютно каждый во всем мире.

Напомним, что на территории станции идут ожесточенные бои. Пожарные не могут погасить пламя, ведь их не допускают к месту происшествия и расстреливают в упор.

Теги:
#Украина #АЭС #Россия #Запорожская АЭС #Война #Энергодар
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