"Картинка для Скабеевой": в Мелитополе оккупанты с автоматами под камеры раздавали кильку

"Голодающих" горожан, захватчики, видимо, привезли с собой

Мелитополь Запорожской области, который ранее образно называли "воротами в Крым", на этот раз оказался "воротами из ада": уже неделю через город с полуострова едет бронетехника в направлении Запорожья, Бердянска и Мариуполя. Ну а в четверг, 3 марта, мелитопольцев, которые уже три дня подряд выходят в центр города на митинг с украинскими флагами, оккупанты решили подкупить. На въезде в город, у стелы, один из представителей захватчиков записал радостный видосик, демонстрируя колонну фур так называемого гумконвоя.

А после полудня две таких машины с триколорами установили на центральной площади города, метрах в 10 от памятника Тарасу Шевченко и со столиков начали раздавать гумпомощь. Под проливным дождем выстроилось человек 20, которых активно снимала кучка российских журналистов.

Происходящее активно снимали

Всю это картину дополнял десяток российских автоматчиков и военные машины. Щедрость "асвабадителей" не знала границ – на руки выдавали по несколько банок консервов "Килька черноморская". Кино про помощь российской армии "несчастным украинцам" вскоре появилось на кремлевских пропагандистских каналах.

Мелитопольцы, которые оказались в тот момент поблизости, не могли не отметить что "голодающие из очереди" на самом деле являются ряжеными и, видимо, приехали вместе с килькой, солдатами и киношниками, потому что очень хорошо работали на камеру, рассказывая, как изголодались.

"Голодающие" даже выстроились в очередь

На самом деле, городская власть пока еще держит ситуацию в своих руках, договорившись с бизнесменами-торговцами и производителями продуктов о торговле необходимым. Выезжают на базарчики и во дворы мелкие предприниматели – кто-то продает овощи, кто-то молочные продукты и даже мясо. В городе продолжают выпекать хлеб, бесплатно раздает запасы яблок торговая группа "Мелитопольская черешня", а минеральную воду – торговая марка "Мирненская". Городской голова Иван Федоров дважды в день выходит в прямой эфир, рассказывая об обстановке в городе. На 4 марта штаб, созданный на базе социальных служб, работает, старается обеспечить продуктами уязвимые группы населения. Им уже роздано более 1000 продуктовых наборов.

Мелитопольцы несут для пострадавших от взрывов и беженцев теплую одежду, продукты. Работаю все коммунальные службы и медицинские учреждения.

В соцсетях горожане делятся впечатлениями по поводу рашистских подачек:

Оксана Беца: "Сегодня узнала цену человеческого достоинства… 8 банок консервов…. Это не мои земляки и соотечественники… Презираю каждого!!! А в это время в Энергодаре оккупанті уже обстреляли блокпост и применяют ОРУЖИЕ против мирного населения!!! Очнитесь!"

Миневер Кемал: "Подавитесь подачкой! Власть города всех нуждающихся обеспечивает. Попали в объектив и весь мир увидит это позорище, нет у них ни чести, ни гордости. ПОЗОР! Уже Скабеева показала "голодающий Мелитополь". Сволочи убивают наших ребят, а им тушенки подавай. Кровью с*ать будете!".

Екатерина Лещенко: "Уже неделя, как оккупанты РФ "освобождают нас", держа в оккупации город. Они обстреливают наши дома, автомобили, мирное населения и без разрешения вешают свои флаги на наших зданиях! А теперь, чтобы подсластить это все, направляют к нам фуры с едой! Так вот подавитесь своими подачками! Мелитопольцы не продаются! Ничего не берите от этих свинот! Слава Украине! Героям слава! Смерть врагам!".

Алла Ганзюк: "Кусок в горле застрянет от их помощи…".

Зера Ковалева Чонкай: "Это пи*дец, товарищи !!!!Все быдло — на позорный крест!!!!!".

Елена Белецкая: "И есть те, кто это берет? Жесть….".

Nedelko Nedelko: "А по бокам техника чья??? Сказки дедушки Мазая!!".

Сергей Зайцев: "Земляки, если мы уважаем себя, не должны брать ничего у оккупантов, возьмёмся за руки и поможем, чем можем, соседям, знакомым, пенсионерам. Проявим наше уважение, мы сильные, почти в каждой семье есть кто воюет, не полезет!!!"

Нюта Нютка: "Подавитесь, твари, своей помощью. Мы ее от них не просили, как и никого спасения и освобождения. Пошли вслед за кораблём. Мелитополь — Украина!!!!".

Татьяна Пискунова: "Мелитопольцы!!!!! Сделайте этих голодных знаменитыми!!!!! Делайте фото и на всеобщее обозрение как мародеров!!!".

Светлана Алексеенко: "Пожалуйста, люди не берите. Они убийцы, им плевать на нас. Им нужна картинка. Не дадим им это сделать. Мы же умные люди".

Стоит заметить, что россияне отчаялись искать среди украинцев предателей, которые будут болеть за рф для картинки для росТВ, и начали везти в Украину своих людей, — бусики с такими "актерами" едут через Мелитополь в Херсон.

Как сообщал "Телеграф", накануне оккупанты в Мелитополе ввели комендантский час и призвали сдать оружие.